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Giriş Tarihi: 4.10.2022 09:11 Son Güncelleme: 4.10.2022 09:11

Ayak Ağrıları Hangi Hastalığın Belirtisidir? Sağ ve Sol Ayak Üstü Ağrısı Neden Olur, Sebepleri Neler?

Ayak Ağrıları Hangi Hastalığın Belirtisidir? Sağ ve Sol Ayak Üstü Ağrısı Neden Olur, Sebepleri Neler?

Gün içerisinde yürümeye, koşmaya ve yapılan hareketlere bağlı olarak ayak ağrıları yaşanabilmektedir. Uzun süreli ayakta kalarak çalışmak, yanlış ayakkabı seçimleri gibi birçok etken ayak ağrılarına sebep olmaktadır. Bazen yürümeyi, ayakta durmayı bile zorlaştıran ayak ağrıları aslında ciddi bir durumdur. Ayak, kemikler, bağlar, eklemler ve dokulardan oluşmaktadır. Buralarda oluşan herhangi bir sorun da ayak ağrısına sebebiyet verebilmektedir. Peki, ayak ağrıları hangi hastalığın belirtisidir, sebepleri nelerdir? İşte yanıtı!

Vücudun herhangi bir yerinde hissedilen ağrılar günlük yaşamı oldukça etkilemektedir. Ağrılar yapılan eylemlerden oluşabildiği gibi bazen de belirli rahatsızlıkların habercisi de olabilmektedir. Giyilen ayakkabılar da ağrılara sebebiyet verebilmektedir. Ayak ağrıları da vücutta sık hissedilen ağrılardan biridir. Ayaklarda oluşan ağrıların birçok çeşidi olduğu gibi, sebepleri de farklıdır. Çok şiddetli hissedilen ayak ağrılarının sebepleri nelerdir? Ayak ağrısının neden kaynaklandığını sizler için araştırdık. Ayak ağrıları hangi hastalığın belirtisidir? Sağ ve sol ayak üstü ağrısı neden olur? Gibi soruların cevapları…

Ayak Ağrılarının Sebepleri Nelerdir?

Ayak ağrıları, özellikle aktif bir yaşama sahip olan kişileri çok fazla etkilemektedir. Rahatsız edici bir durum olan ayak ağrıları, topuk ağrıları, ayak üstü ağrılar, ayak tabanı ağrıları, burkulmalar, kırılmalar olarak farklılık gösterir. Bunlardan biri olan ayak üstü ağrıları, ayağın ön kısmında hissedilmektedir. Ayak parmak kemiklerinin eklemler ile birleştiği kemikler, metatars kemikleridir. Yaygın bilinen adıyla tarak kemikleri denilmektedir.

Sağ Ve Sol Ayak Üstü Ağrısı Neden Olur?

Tarak kemiklerinin ağrısı, özellikle yürüme anında kendini belli eder. Sağ ve sol ayak üstü ağrıları, metatars kemiklerine bağlı olarak gerçekleşir. Tarak kemikleri ağrısının belirli bir nedeni yoktur. Aktif yaşamda aşırı aktivite ya da antrenman yapmak, uzun süre ayakta kalarak ayağa bindirilen yük ile, yanlış ayakkabı seçimi sağ veya sol ayak üstü ağrılarına neden olabilir. Stres kırığı denilen ayağa binen aşırı yük sonucunda stres kırıkları oluşabilir. Kemiklerin taşıyacağı yük dağılımındaki değişiklik, diğer kemikleri zorlar ve kişi ayağının üzerine tam basamaz. Yaşı ilerlemiş ve şeker hastalığı olanlarda, tarak kemiği ağrıları görülebilir. Bunun yanında fazla kilolar da ayağa yük bindirdiği için ağrıların oluşmasına sebebiyet verebilmektedir.

Ayak Ağrısının Tedavisi Nedir?

Metatars ağrıları tedavi edilmediğinde kemiklere binen aşırı yük kişinin yere basma şeklini değiştirir, bu ağrılar bel ya da kalça ağrısına dönüşebilir. Bu nedenle ayak üstü ağrı şikayetleri gecikmeden tedavi edilmelidir. Tedavi olarak, ağrılı bölgeye günde 15-20 dakika buz kompresi yapmak, bol bol dinlenmek, ayağa uygun sıkmayacak ya da gevşek kalmayacak şekilde ayakkabı giymek tercih edilebilir. Uzman bir hekime danışarak ağrılar için ağrı kesici ilaçlar kullanılabilir, ağrılı bölgeyi rahatlatmak amaçlı krem ile masaj yapılabilir.

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Ayak Ağrıları Hangi Hastalığın Belirtisidir? Sağ ve Sol Ayak Üstü Ağrısı Neden Olur, Sebepleri Neler?
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