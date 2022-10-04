Ayak parmak ağrısı hareket kısıtlılığına sebep olmaktadır. Ağrınıza zonklama, karıncalanma gibi ağrı süreçleri eşlik ediyorsa, genellikle iğne batması, yanma ya da karıncalanma olarak tanımlanırlar. Ayak parmaklarınızda sızlayan bir bölge olması, ayakkabı giymenize ya da çorap benzeri ürünler giymenize engel olabilir. Ayak parmak ağrısı hangi hastalığın belirtisidir? Ayak parmak ağrısı neden olur, sebepleri nelerdir? Sorularının cevapları…

Ayak Parmak Ağrısı Hangi Hastalığın Belirtisidir?

Ayak parmak ağrısının en yaygın nedeni kaslarda ve eklemlerde oluşan işlev bozukluğudur. Yapısal anormalliklerden dolayı da ayak parmaklarında ağrılar oluşabilmektedir. Yanlış ayakkabı seçiminden de kaynaklı olabilmektedir. Düzgün oturan ve ayağa iyi destek veren ayakkabılar, ayak eklemlerini ve cildi tahriş olmaktan koruyabilir. Ayağın topuklarını, ayak parmaklarını, sinirlerini, tendonlarını, bağlarını ve eklemlerini etkileyen birçok farklı tipte ayak problemi bulunmaktadır. Ayak parmağı ağrısı basit nedenlerden olabileceği gibi çeşitli hastalıklarında bir ön belirtisi gibi sinyaller verebilmektedir. Enfeksiyona bağlı, nörolojik, inflamatuar kaynaklı olması hastalık belirtilerindendir.

Ayak Parmak Ağrısı Neden Olur, Sebepleri Nelerdir?

Ayak parmak ağrısının en yaygın nedeni kaslarda ve eklemlerde oluşan işlev bozukluğudur. Bunun dışında yaralanma, zedelenme gibi sebeplerin haricinde gut, romatizma, çekiç parmağı ve siyatik gibi sebeplerden kaynaklı da oluşabilir. Ayak parmak ağrısının sebeplerini inceleyecek olursak;

Yaralanmalardan kaynaklı ayak parmak ağrısının sebepleri: çıkık ayak eklemi, yırtılma, yarılma, burkulma, donma.

Enfeksiyona bağlı ayak parmağı ağrısı: mantar enfeksiyonu, kemik kaynaklı enfeksiyon, eklem kaynaklı enfeksiyon.

Nörolojik, inflamatuar kaynaklı ayak parmağı ağrısı: Gut, çekiç parmak, sinir sıkışması, kireçlenme, romatizma nedenli eklem iltihabı, tendon iltihabı gibi sebeplerdir.

Ayak parmağı ağrısıyla birlikte görülebilecek diğer belirtiler ise: soğuk ayak parmakları, eklem ağrısı, uyuşma ve karıncalanma, ayak parmaklarında morarma, şişme, cilt solgunluğu, ayak parmaklarını hareket ettirmede zorlanma, ayak parmaklarında yanma hissi, soğuk algınlığı belirtilerdir.

Ciddi ve seyrek görülen belirtiler ise: bilinç kaybı yaşama, hareket kaybı, kafa bulanıklığı, yüksek ateş, nefes darlığı, hırıltılı soluma, ayak parmaklarının üzerine basamama, ağrıyan bölge çevresindeki kızarıklıklar, sıcak ve şişmiş ayak parmakları, ayakta ve ayak parmaklarında iyileşmeyen yaralar gibi şikayetler görülmesi dahilinde uzman bir doktora başvurulması önerilir.