Beta Glukan Nedir? Beta Glukan Ne İşe Yarar, Faydaları ve Zararları Neler, En Çok Nelerde Bulunur?

Beta glukan, hastalıklara karşı koruma sağlayan, tümör hücrelerini tanıyıp yok eden işleyişlerin hepsidir. Sistem, vücuda giren veya temasta bulunan yabancı maddelere tarama yapar ve onları, sağlıklı vücut hücrelerinden ve dokularından ayırt eder. Benzer özellikteki maddeleri birbirinden ayırt edebilir. Doğadaki tüm canlılar savunma sistemlerine sahiptirler. Beta glukan takviyesi kullanarak grip, soğuk algınlığı, yorgunluk, sindirim sistemini rahatlamasına, alerjiye karşı koruma oluşturmasına yardım edebilirsiniz. Beta glukan ne işe yarar, faydaları ve zararları neler, en çok nelerde bulunur? Sorularının cevaplarına bakalım.

Beta Glukan Nedir, Ne İşe Yarar?

Kandaki kolesterol seviyesini düşürmeye ve makrofajların enfeksiyona cevap verme yeteneğini geliştirerek bağışıklığı güçlendirir. Beta glukanlar diyabet, yüksek kolesterol, HIV/AIDS ve kanser tedavisinde kullanılmaktadır. Ayrıca kronik yorgunluk sendromu veya fiziksel ve duygusal stres nedeniyle ya da kemoterapi tedavisinde zayıflamış kişilerde bağışıklık sistemini güçlendirmek için kullanılır. Beta glukanlar grip, soğuk algınlığı, hepatit, alerjiler, astım, cilt sorunların tedavisinde kullanılır. Beta glukan görevleri, vücudu ve bağırsak floralarını zararlı olan toksit maddelerden arınmasını sağlar. Su bağlama özelliği sayesinde kan şekerini düzenleyebilir ve tokluğu arttırır. Sindirilemeyen besin liflerinin şişmesi, yemeğin hacmini artırır. Bu da midenin boşalmasının gecikmesine neden olur.

Beta Glukan Faydaları

Kalp-damar sağlığını ve kolesterolün düşürülmesini destekliyor

Şeker hastalığına karşı kalkan oluşturuyor

Kanserli hücrelerin yok edilmesini destekliyor

Cilt sağlığını koruyor

Sindirim sistemini rahatlatıyor

Bağışıklık sistemini destekliyor

Kan şekerini düzenler ve tok tutar

Bağırsak sağlığını düzenler

Kolesterol seviyesini düzenler

Beta Glukan Zararları

Ağız yoluyla alındığı zaman yan etkisi bilinmemektedir. Enjeksiyonla kullanıldığında, ateş, enjeksiyon yerinde ağrı, üşüme, baş ağrısı, kusma, yüksek ve düşük tansiyon, azalmış kan hücreleri gibi yan etkilere sebep olabilir. Normal dozdan fazla alındığında şişkinliğe ve gaza neden olur.

Beta Glukanı Kimler Kullanamaz?

Kanser tedavisinde, hipoglisemi hastalarında doktor kontrolünde kullanılmalıdır.

Beta Glukan Hangi Besinlerde Var?

Beta glukan kaynakları, tahıl ürünleri, maya, bazı mantar türlerinde, yulaf, arpa, çavdar ve buğdaydır. Yulafta ortalama yüzde 4,5 olan, buğday ekmeğinden (yüzde 0,8) ve çavdardan (2,3) çok daha yüksektir. Arpa için de aynı şey geçerlidir (yaklaşık yüzde 4,8)