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Giriş Tarihi: 4.10.2022 09:28 Son Güncelleme: 4.10.2022 09:29

Beta Glukan Nedir? Beta Glukan Ne İşe Yarar, Faydaları ve Zararları Neler, En Çok Nelerde Bulunur?

Beta Glukan Nedir? Beta Glukan Ne İşe Yarar, Faydaları ve Zararları Neler, En Çok Nelerde Bulunur?

Beta glukan, sağlıklı bir vücuda ve bağışıklık sistemine sahip olmak adına önemlidir. Bağışıklık sistemini destekleyen, kalp ve damar sağlığını koruyan, kötü kolesterolün düşürülmesini sağlayan beta glukandan destek alınmaktadır. Peki beta glukan nedir, kimler kullanamaz, en çok nelerde var? İşte vücudun pek çok bölgesinde faydası olduğu bilinen beta glukanın faydaları, zararları ve en çok bulunduğu besinler.

Beta glukan, hastalıklara karşı koruma sağlayan, tümör hücrelerini tanıyıp yok eden işleyişlerin hepsidir. Sistem, vücuda giren veya temasta bulunan yabancı maddelere tarama yapar ve onları, sağlıklı vücut hücrelerinden ve dokularından ayırt eder. Benzer özellikteki maddeleri birbirinden ayırt edebilir. Doğadaki tüm canlılar savunma sistemlerine sahiptirler. Beta glukan takviyesi kullanarak grip, soğuk algınlığı, yorgunluk, sindirim sistemini rahatlamasına, alerjiye karşı koruma oluşturmasına yardım edebilirsiniz. Beta glukan ne işe yarar, faydaları ve zararları neler, en çok nelerde bulunur? Sorularının cevaplarına bakalım.

Beta Glukan Nedir, Ne İşe Yarar?

Kandaki kolesterol seviyesini düşürmeye ve makrofajların enfeksiyona cevap verme yeteneğini geliştirerek bağışıklığı güçlendirir. Beta glukanlar diyabet, yüksek kolesterol, HIV/AIDS ve kanser tedavisinde kullanılmaktadır. Ayrıca kronik yorgunluk sendromu veya fiziksel ve duygusal stres nedeniyle ya da kemoterapi tedavisinde zayıflamış kişilerde bağışıklık sistemini güçlendirmek için kullanılır. Beta glukanlar grip, soğuk algınlığı, hepatit, alerjiler, astım, cilt sorunların tedavisinde kullanılır. Beta glukan görevleri, vücudu ve bağırsak floralarını zararlı olan toksit maddelerden arınmasını sağlar. Su bağlama özelliği sayesinde kan şekerini düzenleyebilir ve tokluğu arttırır. Sindirilemeyen besin liflerinin şişmesi, yemeğin hacmini artırır. Bu da midenin boşalmasının gecikmesine neden olur.

Beta Glukan Faydaları

  • Kalp-damar sağlığını ve kolesterolün düşürülmesini destekliyor
  • Şeker hastalığına karşı kalkan oluşturuyor
  • Kanserli hücrelerin yok edilmesini destekliyor
  • Cilt sağlığını koruyor
  • Sindirim sistemini rahatlatıyor
  • Bağışıklık sistemini destekliyor
  • Kan şekerini düzenler ve tok tutar
  • Bağırsak sağlığını düzenler
  • Kolesterol seviyesini düzenler

Beta Glukan Zararları

Ağız yoluyla alındığı zaman yan etkisi bilinmemektedir. Enjeksiyonla kullanıldığında, ateş, enjeksiyon yerinde ağrı, üşüme, baş ağrısı, kusma, yüksek ve düşük tansiyon, azalmış kan hücreleri gibi yan etkilere sebep olabilir. Normal dozdan fazla alındığında şişkinliğe ve gaza neden olur.

Beta Glukanı Kimler Kullanamaz?

Kanser tedavisinde, hipoglisemi hastalarında doktor kontrolünde kullanılmalıdır.

Beta Glukan Hangi Besinlerde Var?

Beta glukan kaynakları, tahıl ürünleri, maya, bazı mantar türlerinde, yulaf, arpa, çavdar ve buğdaydır. Yulafta ortalama yüzde 4,5 olan, buğday ekmeğinden (yüzde 0,8) ve çavdardan (2,3) çok daha yüksektir. Arpa için de aynı şey geçerlidir (yaklaşık yüzde 4,8)

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Beta Glukan Nedir? Beta Glukan Ne İşe Yarar, Faydaları ve Zararları Neler, En Çok Nelerde Bulunur?
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