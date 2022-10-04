Karın Ağrısı ve Mide Bulantısı Hangi Hastalığın Belirtisidir? Bulantı ve Karın Ağrısı Neden Olur, Sebepleri Neler?

Karın ağrısı ve bulantı sorunu insanların günlük hayatlarını zorlaştıran semptomlardır. Bu sorundan muzdarip kişiler uzman bir hekimin görüşlerini almadan önce internette bu konuyla alakalı araştırmalar yapmaktadır. Çok basit sebepler yüzünden de yaşayacağımız karın ağrısı ve mide bulantısı çok sayıda hastalığın belirtisi olabileceği için bu belirtiler mutlaka diğer semptomlarla birlikte değerlendirilmelidir. Peki, karın ağrısı ve mide bulantısı hangi hastalıkların belirtisidir? Bulantı ve karın ağrısı neden olur, sebepleri nelerdir?

Karın Ağrısı ve Mide Bulantısı Hangi Hastalığın Belirtisidir?

Mide bulantısı tek başına bir hastalık olmamakla beraber vücutta meydana gelen hastalıkların tepkisi sonucu ortaya çıkan bir belirtidir. Bu hastalıklar;

-gıda zehirlenmesi

Gıda zehirlenmesi yaşadığınızda bu durumun ilk belirtilerinden biri mide bulantısıdır. Bulantıya; kusma, karın ağrısı, kramplar ve ishal gibi başka belirtiler eşlik edebilir.

-gastrit

Mide zarının iltihaplanması sonucu gelişen bu hastalığın en önemli belirtilerinden biri mide bulantısıdır. Bulantıya; kusma, karnın üst bölgesinde ağrı ve şişlik eşlik edebilir.

-ülser

Mide asidi eşitli nedenlerle mide dokusuna zarar vererek hasar oluşturur. Ülser olarak bildiğimiz bu hastalık karın ağrısı, mide bulantısı, iştah kaybı ve kusma gibi belirtiler gösterir.

-bağırsak enfeksiyonları

Mide bulantısının yanında karın ağrısı, kanlı ishal, ateş gibi belirtiler gösteriyorsanız bağırsak enfeksiyonu yaşıyor olabilirsiniz.

-bağırsak tıkanıklığı

Müdahale edilmediği durumlarda hayati tehlikeye yol açan bu hastalık ani ve şiddetli karın ağrısı, gaz, dışkılama problemleri, mide bulantısı gibi belirtiler gösterir.

-apandisit

Bağırsağın savunma mekanizması ve bağışıklık konusundaki en önemli parçalarından biri olan apandisit iltihaplandığında en belirgi belirti karnın sağ alt tarafındaki ağrıdır. Bu ağrıya mide bulantısı, kusma ve sindirim güçlüğü de eşlik edebilir.

Bulantı Neden Olur?

Sabah mide bulantısı genellikle; gebelik, sindirim sisteminin iltihap kapması, aşırı bir şekilde sigara ve alkol tüketmek, migren, gıda zehirlenmeleri, ülser, gastrit, duygusal çöküntülerin varlığı gibi sebeplerden kaynaklanmaktadır.

Yemek yerken mide bulantısı hızlı ve farklı çeşitlerdeki yemekleri aynı anda tüketmekten kaynaklanabilir. Ayrıca aşırı yağlı, ağır ve baharatlı yiyecekler de yemek yedikten sonra mide bulantısını tetikleyebilir.

Sürekli mide bulantısı ciddi bir hastalık belirtisi olabilir. Bu sebeple mutlaka bir uzmana başvurulmalı ve gerekli tetkikler yaptırılmalıdır. Eğer bu tetkiklerin sonucunda herhangi bir problem görülmüyorsa mide bulantısının sebebinin psikolojik olduğu düşünülebilir.

Baş dönmesi, mide bulantısı yaratabilecek faktörlerden birisidir. Kan basıncının ani yükselmesi ve denge merkezi problemleri baş dönmesine ve buna bağlı olarak da mide bulantısına yol açabilmektedir.

Bağırsak enfeksiyonunda, yenilen gıda ya da içilen bir sıvı sindirim sitemini bozabilir ve kişilere ciddi boyutta zarar verebilir. Öte yandan dışarıdan alınan bir virüs de sindirim sistemini etkileyebilir. Mide bulantısı ve ishal şikâyetleri birlikte görülüyorsa doktora başvurmak gereklidir.

Karın Ağrısı Neden Olur?

Toplumdaki görülme oranı oldukça yüksek olan karın ağrısı; bademcik iltihabından apandisite kadar çok fazla hastalığının belirtisi olabilir. Kişi, çoğu zaman karın bölgesindeki ağrının yerini doğru hissedemez. Bunun sebebi karın bölgesindeki algılayıcı sinirlerin birleşerek beyne ulaşmasıdır. Bu yüzden karın ağrısını yorumlarken önemli olan diğer semptomlarla birlikte değerlendirmektir.

Bulantı ve Karın Ağrısı Sebepleri Nelerdir?

Bulantı ve karın ağrısı bazen çok yemek yendiği durumlarda bile görülebilir. Bununla birlikte bu iki semptom bazı kanser türlerinin de belirtileri arasındadır. Reflü, gastrit, ülser gibi hastalıklar da karın ağrısı ve mide bulantısı yaşanmasının sebepleri olabilir. Bazı durumlarda çok normal ve sorun teşkil etmeyecek durumlardan kaynaklanan bu iki durum sık sık tekrarlanması durumunda ihmal edilmemelidir.