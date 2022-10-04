Pekmez Öksürüğe İyi Gelir Mi? Öksürük İçin Pekmez Nasıl Kullanılır, Ne Sıklıkla İçilir?

Pekmez; üzüm, dut, keçiboynuzu veya elma gibi tatlı meyvelerin ezilip kaynatılması ile üretilir. Pekmez severler 'Keçiboynuzu pekmezi öksürüğe iyi gelir mi?' sorunu sormaktadırlar. Bu yazımızda 'Pekmez öksürüğü keser mi?' sorusunun yanıtını ve özellikle mevsimsel kaynaklı pek çok rahatsızlığa iyi geldiği bilinen pekmez hakkında detayları ele aldık.

Pekmez Öksürüğe İyi Gelir Mi?

Pekmez, tarihi asırlar öncesine kadar uzanan bir besindir. Teknolojinin yeterli derecede gelişmediği ve saklama koşullarının zor olduğu zamanlarda insanlar meyveleri uzun süre saklayabilmek için pekmez ve reçel yapmışlardır. Pekmez ise içeriğindeki yoğun vitamin ve mineral açısından ön plana çıkmıştır.

Pekmez, içeriğindeki B ve C vitaminleri ile kalsiyum, demir, magnezyum, potasyum ve krom zenginliğiyle de yüksek düzeyde vitamin ve mineral kaynağıdır. Bu sebeple sağlığımız açısından birçok faydası vardır:

1 yemek kaşığı (10 gram) pekmez; yaklaşık olarak 30 kcal enerji, 1 mg demir ve 40 mg kalsiyum içermektedir. Beslenme uzmanlarının da kahvaltılarda ve gün içerisinde tüketmemizi önerdiği pekmez, önemli bir enerji kaynağıdır. Gün içerisinde dinç ve sağlıklı kalmamıza yardımcı olur.

Yararları saymakla bitmeyen pekmezin en önemli faydalarından bir tanesi, içerisinde bulunan antioksidanlar sayesinde bağışıklık sistemimizi güçlendirmesidir.

Aynı zamanda antienflamatuar özelliği bulunan pekmez vücudumuzdaki iltihapların giderilmesinde de bize fayda sağlar, iltihap söktürücüdür.

İçerisinde bulunan C vitamini ile bağışıklık sistemini destekler. Cildimiz ve kemiklerimiz için önemli olan kolajen üretimine katkıda bulunur, halsizliği giderir.

İçerisinde yüksek miktarda kalsiyum ve fosfor bulundurması sayesinde kemik ve dişlerin gelişimine katkıda bulunarak kemik ve diş sağlığını destekler.

Lif açısından da zengin olan pekmez, bağırsak florasının korunmasına yardımcı olur ve sindirim sistemini destekler.

İçeriğinde bulunan karbonhidrat, kan şekerindeki ani yükseliş ve düşüşleri engelleyerek kan şekerini dengeler.

Aynı zamanda pekmez, kan basıncının düzenlenmesine de yardımcı olur.

Demir minerali, kırmızı kan hücreleri ve hemoglobin oluşumuna katkıda bulunan önemli bir mineraldir. Bu nedenle demir değeri düşük olan bireylerin pekmez tüketmesi beslenme uzmanları tarafından önerilmektedir.

Potasyum minerali içermesinden dolayı kas fonksiyonlarının korunmasına katkı sağlar.

Polifenoller içeren ve tatlı isteğini kesmesiyle bilinen pekmez kilo kontrolüne de yardımcı olur. Beslenme uzmanları günlük diyet listelerinde pekmeze yer vermektedirler.

Vücudumuzun temel yapı taşlarından olan proteini de bulunduran pekmez, kas ve kemik kütlelerinin korunmasına ve gelişmesine katkı sağlar.

Bunlara ek olarak gebelik ve emziklilik dönemlerinde de annelere pekmez tüketmeleri önerilmektedir. Emziren annelerde süt artırıcı özelliği olan pekmez, gebelik döneminde tüketilirse bebeklerin fiziksel ve zihinsel gelişimini de destekler.

Keçiboynuzu Ve Dut Pekmezi Öksürüğü Keser Mi?

Evet, bu zamana kadar doktorlar ve beslenme uzmanları tarafından öksürüğü yatıştırmak için yüzlerce kez pekmez önerilmiştir.

Öksürüğü hangi pekmez keser diye araştırdığımızda karşımıza en çok keçiboynuzu ve dut pekmezi çıkmaktadır.

Keçiboynuzu pekmezi, içerdiği yağ asitleri sayesinde toksinleri atmamıza yardımcı olur. Kalp ve damar hastalıklarından koruyucu etkileri yüksektir. Öksürüğe ve özellikle bronşite iyi gelen bir şifa kaynağıdır. Çocuklar için genellikle sabah-akşam bir tatlı kaşığı tüketilmesi önerilirken, yetişkinler için ise sabah-akşam bir yemek kaşığı tüketilmesi önerilmektedir.

Dut pekmezi de keçi boynuzu pekmezi kadar popüler olmasa da öksürük ve bronşit tedavisinde kullanılmaktadır. Akciğerleri temizlediği, damar sertliğini giderdiği ve yüksek tansiyona iyi geldiği bilinmektedir.

İki tür pekmezi de çeşitli tariflerle tüketebiliriz. Örneğin: 1 yemek kaşığı tereyağında 2 yemek kaşığı pekmezi eritip içebilir veya 1 çay bardağı suya 1 yemek kaşığı pekmez karıştırıp içebiliriz.

Sayılamayacak kadar çok yararı bulunan ve evlerimizden eksik etmememiz gereken pekmezi tüketirken yine de besin alerjilerimize ve miktarına dikkat etmeliyiz. Sağlıklı günler!