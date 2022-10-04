Sürekli Balgam Çıkarmak Hangi Hastalığın Belirtisidir? Öksürük Ve Balgam Neden Olur, Sebepleri Neler?

Akciğer ve alt solunum yolları ile yakından ilişkisi bulunan balgam aslında bir vücut salgısı olmasına rağmen bazı noktalarda bir sağlık sorunu olarak karşımıza çıkabilir. İnsanlar zaman zaman balgam çıkarsa da bazen bu sorun kronikleşebilir. Bu durumu yaşayan kişiler araştırmalar yaparak sürekli balgam çıkarmak hangi hastalığın belirtisidir? sorusuna yanıt arıyor. Öksürül ve balgam oluşmasının sebeplerini özenle derlediğimiz içeriğimiz sizler için sabah.com.tr'de!

Sürekli Balgam Çıkarmak Hangi Hastalığın Belirtisidir?

Balgam, solunum yollarında üretilen bir mukus türüdür. Akciğerleri ve diğer solunum yolları organlarını kaplayarak gün içinde soluduğumuz havalarda bulunan yabancı cisimlerin organlarımıza doğrudan yapışarak zarar vermesini engeller.

Sağlıklı bir insanda her gün bir miktar balgam üretilir ve bu bir hastalık değildir. Balgam, vücut için koruyucu bir salgı olmasından dolayı bazı sağlık sorunları yaşadığımızda ürettiğimiz balgamın miktarı artar. Bu sebepten ötürü balgamı bir belirti olarak görmek mümkündür.

Astım, bronşit, alerjiler, zatürre ve soğuk algınlığı gibi bazı hastalıkları yaşayan kişilerin ürettikleri balgam miktarı artar.

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı halk arasında bilinen adıyla KOAH hastası kişilerde de balgamın artması durumu yaşanır. Bunun yanı sıra sürekli balgam çıkarmak kistik fibroz, kalp yetmezliği, akciğer apsesi gibi hastalıkların da belirtileri arasındadır.

Sürekli balgam çıkarmak akciğer kanseri gibi çok önemli sağlık sorunlarından birinin de belirtisi olabilir.

Balgam miktarının artması çok sayıda hastalığın belirtisi olabileceği için bu sorunu yaşayan kişilerin vakit kaybetmeden bir uzmana muayene olması tavsiye edilir.

Öksürük ve Balgam Neden Olur?

İnsan vücudunun her gün belirli bir miktarda balgam atılımına ihtiyacı vardır. Bu miktar günde ortalama 10 ml (iki çay kaşığı) olarak kabul edilir.

Balgam koruyucu bir salgı olarak akciğer ve solunum yolu organlarını kaplar. Bu organlardaki hasarlar arttığı durumlarda vücudun savunma mekanizması devreye girerek ürettiği balgam miktarını arttırır. Balgamın miktarının çok artması durumunda ise vücutta balgam birikir. Biriken balgamın dışarı atılması için ise öksürmeye başlarız.

Fazla balgamı atmak için öksürükler oluşsa da her zaman balgamın artması öksürüğü arttırmaz. Bazı durumlarda öksürük olmadan balgam çıkarma sorunu da yaşanabilir. Özellikle astım hastalarında bu durum yaşanabilir ve ciddi bir sorunu işaret edebilir.

Öksürük ve Balgamın Sebepleri Neler?

Sigara içmek balgamı arttıran dolayısıyla öksürüğe sebep olan önemli nedenlerden bir tanesidir.

Öksürük ve balgam vücudumuzun savunma sistemi tarafından verilen bir tepkiyken bir hastalık belirtisi de olabilir, buna ek olarak günlük hayatımızı zorlaştıran durumlar arasında da sayılabilir.

Aşırı alkol tüketimi, hava kirliliği ve boğaz enfeksiyonu da balgamı arttıran sebeplerden diğerleridir.

Buna ek olarak hamilelik döneminde de vücuttaki balgam salgısı artar.

Balgam Renkleri Hangi Hastalıkları Gösterir?

Doğal bir salgı olan balgam, bir hastalık belirtisi olmaya başladığı andan itibaren bu durumu yorumlamak için çıkarılan balgam miktarının ve özelliklerini göz ardı etmemeliyiz.

Şeffaf ve açık renkli balgam genelde basit soğuk algınlığı ya da alerjik rinit gibi hastalıkların belirtisidir.

Siyah renkli balgam sigara nedeniyle görülebileceği gibi yoğun şekilde kömür veya is solunmasından da kaynaklanabilir. Kistik fibroz hastalarında da siyah renkli balgama rastlanabilir.

Yeşil ya da sarı balgam genelde vücutta enfeksiyon olduğunun bir işaretidir. Sinüs enfeksiyonları, bronşit ve zatürre hastalıklarında sarı ya da yeşil balgama rastlanabilir.

Beyaz renkli balgam genelde viral bir enfeksiyon olduğunu gösterir. Bazı kronikleşen durumlarda balgamın rengi sarı ya da yeşile dönebilir. Bu durumda da viral enfeksiyonun bakteriyel enfeksiyona döndüğü sonucunu çıkarabiliriz. Kalp yetmezliği ve KOAH gibi hastalıklarda beyaz renkli balgam görülebilir.

Balgamın kırmızı veya pembe renkte olması hızlıca doktora gitmenizi gerektiren durumlardan birisidir. Verem, kalp yetmezliği, zatürre, akciğer kanseri hastalıklarında kırmızı veya pembe balgam görülebilir.

Balgam çok sayıda hastalığın belirtisi olabileceği için bu durumlar hastalıkların diğer belirtileri ile birlikte değerlendirilmelidir. Belirtilerini gösterdiğiniz düşündüğünüz sağlık sorunları varsa mutlaka alanında uzman bir hekime muayene olmalısınız.