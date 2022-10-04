Sürekli Kusmak Hangi Hastalığın Belirtisidir? Her Yediğini Kusmak Neden Olur?

Gün içinde tüketilen yiyecekler, kullanılan ilaçlar, hamilelik, üşütme gibi sebepler ile kusma meydana gelebilir. Bu da kişilerin hayatlarını zorlaştıran durumlar arasındadır. Kusma, midenin zararlı kabul ettiklerini dışarı atma, onlardan kurtulmaya çalışması olarak nitelendirilebilir. Bir çeşit, vücudun kullandığı savunma mekanizmasıdır. Ancak bazen kusma sadece tüketilen yiyecekler ve belirli sebepler olmadan da ortaya çıkabilir. Ve uzun süren kusmalar bir hastalığın habercisi olabilir. Bu rahatsızlık veren durumda, her yediğini kusmak neden olur? Sürekli kusmak hangi hastalığın belirtisidir? Gibi soruların yanıtlarını sizler için hazırladık…

Sürekli Ve Her Yediğini Kusmak Neden Olur?

Tüketilen gıdalar, kullanılan ilaçlar, alkol alımı, böcek sinek ısırmaları, hamilelik, kaygı, araç seyahatleri, kafaya alınan travmalar, bağırsak enfeksiyonları gibi birçok sebep kusmalara sebebiyet verebilir. Ancak bazen hiçbir sebep olmadan da sürekli kusmalar meydana gelebilir. Bu sürekli kusmalar günlük hayatı etkilemekte ve vücudun direncini kırmaktadır. Bu şekilde sürekli kusmanın bir hastalık olup olmadığı konusu, kişileri endişelendirmektedir. Eğer dakikalardan 1-2 güne sonrasında 10 güne kadar uzanan kusmalar mevcutsa, kişiye Periyodik Kusma Sendromu tanısı konulabilir.

Periyodik Kusma Sendromu Nedir?

Genelde çocuklarda görülebildiği gibi yetişkinlerde de rastlanmaktadır. Bu hastalığın bilinen bir sebebi yoktur ve saatler, hatta günler süren bulantı ve kusma atakları yaşatabilmektedir. Şiddetli ataklarda hastayı yatağa düşürebilir. Kusma zamanları ve şiddetleri birbirine benzer. Karın ağrıları ile başlar ve saatlerce sürebilir. Kullanılan ilaçlar kişiyi bir nebze rahatlatır. Bazen hiçbir belirti olmadan da sabah erken saatlerden başlayarak kusmalar meydana gelebilir. Kişilerde bulantı ve kusma sonrası yorgunluk, bitkinlik, solukluk ve uykuya meyillik görülebilir.

Periyodik Kusma Sendromu Tedavisi Var mıdır?

Kesin bir tedavisi yoktur. Deneyimlerle kişinin geçirdiği ataklara göre tedavi uygulanır. Hekimlerce verilen, mide bulantısını önleyen ilaçlar, karın ağrısı için ağrı kesiciler ve kişilerin bol bol dinlenmesi hastalığın şiddetinin azalmasında yardımcı olur. Derin uykuda mide bulantısı yaşanmadığı için, bol bol istirahat edilmesi önerilir. Sıvı alımının arttırılması vücudun sağlığına kavuşmasına yardımcı olur. Gerekli durumlarda takviye sıvı verilebilmekte ve çok şiddetli durumlarda hastaneye yatış gerekebilmektedir. Bu gibi sık sık kusma ataklarının önlenmesinde uzman bir hekime başvurulmadan ilaç kullanılmamalıdır.