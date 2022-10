Meme kanserinde erken teşhis hayat kurtarıyor

Meme kanserinin en sık görülen belirtisi memede yeni bir kitle ortaya çıkması. Dünyada her yıl 2 milyondan fazla kadına meme kanseri tanısı konuyor. Türkiye'de ise meme kanseri tanısı konulan kadın sayısı yılda 25 binden fazla. Ekim ayı meme kanseri farkındalık ayı. Erken tanının önemine dikkat çekmek için bu ay neredeyse her yer pembeye büründü. Pembe kurdele, meme kanserinde erken teşhis farkındalığını sembolize ediyor. Uzmanlar, meme kanserine farkındalık yaratmak için şunları söyledi:MemeSağlığı Derneği (MEMEDER) Kurucusu ve Onursal Başkanı Prof. Dr. Vahit Özmen, "Bugün dünyada meme kanseri sıklığı, akciğer kanserini geçerek birinci sıraya yerleşmiştir. Ayrıca dünyada ve ülkemizde kadınlarda en sık görülen kanser olup, tüm kadın kanserlerinin yüzde 25'ini oluşturmaktadır. 70 yaşına kadar yaşayan her 8 kadından birinde meme kanseri ortaya çıkmaktadır. Meme kanseri sıklığı 50 yaşından sonra artmaktadır" dedi.40 yaşından sonra her kadının mamografi çektirmesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Vahit Özmen, "Kadınların yaşam tarzının giderek değişmesi (geç doğum yapmak, giderek artan hareketsizlik, obezite, emzirme süresinin kısalması vs.), nüfusun artması ve nüfusun yaşlanması meme kanseri sıklığının son 20 yılda iki katından daha fazla artmasına neden olmuştur" dedi. Prof. Dr. Özmen, Sağlık Bakanlığı'nın KETEM'de (Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri) 40-69 yaş arası tüm kadınlarımıza ücretsiz olarak erken tanı için tarama hizmetleri sunulduğuna da dikkat çekti.Meme kanserinden korunmanın mümkün olduğunu söyleyen Prof. Dr. Vahit Özmen, "Kişilerin vücut ağırlığının normal düzeyde olması, haftada en az beş saat egzersiz yapması, korunmada büyük önem taşıyor. Ayrıca 30 yaşından önce doğum yapmak ve 12 aydan daha uzun süre emzirmek de riski azaltıyor. Yapılan çalışmalar gösteriyor ki majör depresyon ve aşırı stres de meme kanseri riskini artırıyor. Stresle mücadele etmeyi öğrenmek ve gerektiğinde psikolojik destek almak önemli. Mevsimlere uygun sebze ve meyveleri içeren, bol lifli, karbonhidrat ve yağların düşük olduğu besinler tercih edilmeli" dedi.2018 ve 2020'de Amerikan Kanser Derneği'nin 120 bin hasta üzerinde yaptığı çalışmalarda, meme kanseri tarama başvurularında KOVİD-19 salgını öncesi döneme göre yüzde 10 azalma tespit edildi. Salgın döneminde ise bu azalmanın yüzde 70'leri bulduğunu söyleyen Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Kinyas Kartal, "Evre 1 ve Evre 2 meme kanserinde tedavi şansımız yüzde 95-99'a kadar çıkabiliyor. Yani neredeyse tama yakın tedavi şansımız var, fakat evre ilerledikçe bu şansımız azalıyor. Pandemi korkusuyla meme kanseri ve tarama korkusunu birleştirip hastanelere gelmemezlik yapmayın" dedi.Meme kanserinin Türkiye'de görülme oranının, Amerika ve diğer ülkelerde görülme oranlarıyla paralel ilerlediğini söyleyen Doç. Dr. Kartal "Meme kanseri, kadınlarda en sık 55-60 yaş aralığında görülüyor. Fakat bunun dışında her yaş grubunda da görülme riski mevcut. Bu nedenle, altını çizerek söylüyorum; özellikle 40 yaş üstü her kadının mutlaka mamografi çektirmesi gerekli"dedi.Sağlıklı bir kiloda olmanın meme kanserinden koruduğunu söyleyen Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Serdar Turhal, "Fiziksel olarak aktif bir hayat sürmek meme kanserinden korunmak için önemli. Haftada 150 ile 300 dakika arası orta derecede egzersiz ya da 75 ile 150 dakika arası yoğun egzersiz, fiziksel aktivitenin en elverişli tutulması için önerilen seviyedir" dedi.Meme kanseri tedavisinde en büyük yeniliklerin tümör hücrelerinde yapılan moleküler genetik analizlerle akıllı ilaç tedavileri, immünoterapi ya da hedefe yönelik tedavi denilen ilaçların olduğunu belirten Prof. Dr. Serdar Turhal, "Gittikçe daha fazla tümörün çoğalma mekanizması saptanıyor, bunlara karşı ilaçlar geliştiriliyor ve bu sayede de tedavide daha başarılı sonuçlar almak mümkün oluyor" dedi.