Denge Bozuklukları Neden Olur? Denge Bozuklukları Neyin Belirtisi ve Sebebi Nedir, Nasıl Anlarsınız?

DENGE BOZUKLUKLARI NEDEN OLUR?

Denge çeşitli hastalıklardan özellikle de labirentit (kulak labirentinin inflamasyonu) ve Meniere hastalığı (labirentteki sıvılarda basınç artışı), vestibüler nörit (denge siniri iltihabı), kulak kristalleri kayması gibi iç kulak hastalıklarından etkilenir. Daha az sıklıkta, otit media (orta kulak iltihabı) dengeyi bozabilir. Denge bozukluğuna yol açan hastalıklar bazen sadece şiddetli baş dönmesi veya şiddetli denge kaybı şeklinde kendini gösterir.

Eklemlerdeki ve kaslardaki pozisyon sensörlerinden aldıkları bilgiyi beyne taşıyan omurilikteki sinir kanallarının zedelenmesi de dengeyi bozabilir. Bu sinirlerin zedelenmesi omurga tümörleri, dolaşım bozuklukları, B12 vitamini eksikliğine bağlı sinir dejenerasyonu veya nadiren tabes dorsalis (sifilisin bir komplikasyonu) sonucunda denge bozukluğu oluşabilir. Beyinde serebellumu etkileyen bir tümör veya inme, kollarda ve bacaklarda sarsaklığın yanı sıra bozulmuş kas koordinasyonunun diğer özelliklerine de neden olabilir.

DENGE BOZUKLUĞUNU NASIL ANLARSINIZ? NASIL ORTAYA ÇIKAR?

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Operatör Doktor İrfan Aksoy, bu bölgelerden kalkan uyarılarla beyne sürekli olarak baş ve vücudun diğer kısımlarının birbiriyle ve mekandaki yerleri hakkında uyarılar gönderildiğini belirtiyor.

Denge merkezinin , kendisine iletilen bilgileri, depo bilgilerle karşılaştırıp bu bilgilerin ışığında değerlendirerek motor yanıtı hazırladığını ifade eden Op. Dr. İrfan Aksoy, bilgilerin denge merkezine ulaşmasında veya buradan verilen cevaplarda (motor yanıt) bozukluk olunca denge bozukluğu veya baş dönmesinin ortaya çıktığını vurguluyor.

Bu bozukluğun beyindeki denge merkezleri tarafından telafi edildiğini belirten Op. Dr. Aksoy, sözkonusu telafinin, iç kulaktan gelen denge bilgileri yerine gözden ve kas-eklem-deriden derin duyuyla ilgili gelen denge bilgilerinin konularak yapıldığını ifade ediyor.

Op. Dr. İrfan Aksoy bunun 3 ile 6 haftada tamamlanacağını ve dengenin tam olarak sağlanabileceğini belirtiyor. Telafi mekanizmasına "merkezi düzenleme" adı verildiğini söyleyen Op. Dr. İrfan Aksoy, merkezi sinir sistemine ait bozuklukların da aynı mekanizmayla telafi edilse de dengenin hiçbir zaman tam olarak sağlanamayacağını vurguluyor.

Op. Dr. İrfan Aksoy, dengesizlik sorununun, kişinin ağırlık merkezinin hareket halinde veya dururken dayanma düzlemi içine düşmesindeki bozukluklar olarak tanımlanabileceğini belirtiyor.