Folikülit (Kıl Kökü İltihabı) Neden Olur? Neyin Belirtisi ve Sebebi Nedir, Nasıl Tedavi Edilir?

FOLİKÜLİT (KIL KÖKÜ İLTİHABI) NEDEN OLUR?

Folikülit oluşumunda etken olan faktörler, düzensiz ilaç ve antibiyotik kullanmak vücut direncini bozar ve bazı hastalıklara yol açabilir. Bağışıklık sisteminin bozulması, metabolik hastalıklar, kortikosteroid kullanımı, bağırsak hastalıkları, şeker hastalığı, karaciğer hastalıkları, havuz, jakuzi, nem oranı artışı, bu rahatsızlığın bulunduğu bir kişi ile yakın temasta bulunmak gibi nedenlerden kıl kökü iltihabı gelişebilir.

Kıl kökü iltihabı her yaşta görülebildiği gibi genellikle genç erişkinlerde görülür. Kıl kökü iltihabı çocuklarda genellikle mantarlardan dolayı meydana gelebilir. Kıl kökü iltihabı oluşumunda düzensiz antibiyotik kullanımı, olur olmaz antibiyotik kullanımı gibi ilaç kullanımları da oldukça etkilidir. Kıl kökü iltihabı saç ve sakalların dökülmesine neden olabilir. Kıl kökü iltihabı sadece saçlarda, sakalda değil vücudun kıl olan her bölgesinde oluşabilir.

FOLİKÜLİT (KIL KÖKÜ İLTİHABI) BELİRTİLERİ

Folikülit, kıl kökü bulunan bölgede ortaya çıkar. İltihap o bölgede kırmızılık, kabarıklık, hafif kaşıntı, kaşınma diğer bölgelere iltihabın dağılmasına yol açabilir. Kıl kökü iltihabı ilerler ve toplu iğne topuzu veya kibrit ucu büyüklüğünde olur ise bu durumda apseleşme ve ciddi sorunlar söz konusu olabilir. Kıl kökü iltihabı mısır tanesi büyüklüğünde ve çok sayıda oluşabilir. Kıl kökü iltihabı olan biri ile yakın temas sonucu kıl kökü iltihabı gelişebilir. Folikülit önemsenmesi gereken ama telaş edilmeyecek bir rahatsızlıktır.

FOLİKÜLİT (KIL KÖKÜ İLTİHABI) TEDAVİSİ

Kıl kökü iltihabı, tedavi edilebilir bir problemdir. Kıl kökü iltihabı genellikle kendiliğinden geçebilir. Fakat kaşımamak önemlidir. Kıl kökü iltihabının neden olduğunun bilinmesi önemlidir. Kıl kökü iltihabına bir mikrop yol açmış ise genellikle kendiliğinden iyileşir. Fakat bir mantar enfeksiyonu, bakteriyel enfeksiyon ya da virüsler neden olmuş ise tedavisinin planı ona göre yapılır. Bu nedenle kıl kökü iltihabı tedavisinde mutlaka bir cildiye uzmanının yardımı gereklidir. Tedavide sürülen antibiyotikler kullanılır. Lezyonlar temiz tutulmalıdır.