Göz Sulanması Neden Olur, Nasıl Tedavi Edilir? Göz Sulanması Neyin Belirtisi ve Sebebi Nedir, Nasıl Geçer?

Göz sulanmasının nedenleri

Alerjiler

Göz alerjisi, göz sulanmasının en yaygın nedenidir. Polen, hayvan kepeği, toz gibi yabancı maddeleri düşman olarak algılayan vücut buna tepki verir ve histamin salgılamaya başlar. Bu durumda gözlerde sulanma, kaşıntı, kanlanma veya şişme ortaya çıkabilir.

İlaçlar

En önemli nedenlerden biri de ilaçlardır. Göz sulanmasına neden olan bazı ilaç çeşitleri şunlardır:

- Epinefrin

- Kemoterapi ilaçları

- Göz damlaları

- Enfeksiyonlar

Herhangi bir iltihap, enfeksiyon veya göz sulanmasına neden olabilir.

Göz yaşı kanalının tıkanması

Gözyaşı kanalları gözyaşı üretmez fakat göz yaşını dışarı atar. Gözyaşı normalde göz kapağının yakınındaki burun içindeki ince kanallar aracılığıyla atılır. Bu gözyaşı kanalları bir şekilde bloke olursa göz sulanması ortaya çıkabilir.

Göz yaşı kanalının gelişmemiş olması

Bebeklerde göz sulanmasının en yaygın nedeni henüz tam olarak gelişmeyen bu gözyaşı kanallarının bloke olmasıdır. Gözyaşı kuruduğunda çapaklanabilir fakat bu bir enfeksiyon belirtisi değildir. Birkaç ay içinde bloke olan gözyaşı kanalları kendiliğinden açılır.

Diğer Yaygın Nedenler

- Nezle

- Gözyaşının üretiminin azalması

- Alt göz kapağının dışa dönmesi

- Göz kapaklarının dışa kıvrılması

- Göze giren yabancı maddeler

- Saman nezlesi

- Göz kanallarının enfeksiyonu

- Göz nezlesi

- Trahoma

Göz sulanması belirtileri

Göz sulanması şu belirtilerle birlikte kendini gösterebilir:

- Gözlerde kanlanma

- Gözlerde yanma

- Gözlerde kaşınma

- Görsel hassasiyetin azalması

- Göz kapaklarının şişmesi

- Gözlerde ağrı

- Göz akıntısı

- Göz etrafında kabuklanma

Göz sulanması tedavisi:

Göz Damlaları

Göz damlaları özellikle gözlerin aşırı kurumasının neden olduğu göz sulanmaları için kullanılırsa etkili olmaktadır. Göz damlaları gözlerin nemlenmesini sağlayarak daha az göz yaşı üretimini sağlar. Göz damlaları günde 4 kez ve her defasında 3'er damla olarak kullanılır.

Antihistamin kullanmak

Göz sulanması çoğu zaman alerjik reaksiyonlar sonucu ortaya çıkar.Antihistamin ya da alerjik haplar almak alerjilerin neden olduğu göz rahatsızlıkları için oldukça etkilidir. Yetişkinler için her 4-6 saatte bir 25-30 gramlık antihistaminler almak tavsiye edilir. Bazı kişilerde bu ilaçlar midede hasara neden olabilir. Böyle durumlarda ilaçlar sütle ya da yemekle beraber alınmalıdır.

Kontakt lensleri çıkarmak

Eğer göz sulanmaları kesilmiyorsa ve lens kullanıyorsanız lenslerinizi çıkarmanız gerekir. Kontakt lensler göz sulanmasını şiddetlendirerek göz damlalarının etkisini de ortadan kaldırır.

5. Temiz ve ıslak bir bezle gözleri silmek

Eğer gözünüze yabancı bir madde ya da toz kaçtığını düşünüyorsanız bir bezi ıslatarak hafifçe zarar gören gözünüzü silin. Bu işlem için el ve parmaklarınızı kullanmayın çünkü ellerde bakteri bulunabilir ve bu şekilde gözle temas edilirse gözdeki enfeksiyonun yayılmasına neden olabilir.

Sıcak kompres uygulamak

Sıcak kompres gözdeki yabancı maddenin atılmasını aynı zamanda gözyaşı kanallarını bloke eden toksinlerin de atılmasını sağlar. Ayrıca göz sulanmasının neden olduğu kızarma ve hasrında ortadan kaldırılmasını sağlar. Sıcak kompres temiz bir bezi sıcak suyla ıslattıktan sonra 15 dakika kadar göz üzerinde tutarak yapılabilir.

Gözleri korumak

Tüm bu tedavilere rağmen gözleri korumak en önemli önlemdir. Bunun için gözler sürekli ve düzenli olarak temiz su ile yıkanmalıdır. Özellikle yaz aylarında güneşli havalarda gözlerimizi UV ışınlarından korumak için güneş gözlüğü kullanılmalıdır. Bakteriyel ve viral enfeksiyonlardan kaçınmak için başkalarına ait göz damlaları, makyaj malzemeleri ya da havlu kullanılmamalıdır.