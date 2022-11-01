İştahsızlık Neden Olur? İştahsızlık Neyin Belirtisi ve Sebebi Nedir, Nasıl Tedavi Edilir?

İştahsızlık Nedenleri

Özellikle midenizde hassasiyetler ve mide yaraları, bağırsaklarda oluşan yaralar iştahsızlık yapabilir.

Kişi bu yara ve hassasiyetler ortaya çıkan gaz sıkıntısı, mide bulantısı gibi nedenlerle yemek yemek istemez.

Bunların yanında bazı tehlikeli kanser türleri de iştahsızlık nedenleri olabilir.

Bu sebeple iştahsızlık sorunu yaşadığınızda bunu önemsemeli ve gerekli tahlilleri yaptırmalısınız.

Ayrıca bir takım beslenme yetersizliği gibi hastalıklarda iştahsızlığın sebeplerinden olabilir.

Örneğin çinko ve demir eksikliğine bağlı anemi hastalıklarında iştahsızlık görülebilir.

İştahsızlık tedavisi nasıl olur

Kişi iştahsızlık sorunu yaşıyorsa, ilk önce iştahsızlığın temelinde yatan sorun belirlenir ve o soruna göre gerekli tedavi yöntemi uygulanabilir.

Bunun yanında kişinin iştahını artırmak amaçlı vitaminler alması sağlanabilir. Gün içinde yemek saatleri arasındaki süreyi kısaltıp, sık sık düzenli bir beslenme sistemi uygulanabilir.