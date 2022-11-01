Kalça Ağrısı Neden Olur? Kalça Ağrısı Neyin Belirtisi Ve Sebebi Nedir, Nasıl Geçer?

Kalçada üç büyük kas grubu vardır. Bacağın alt bölümünde kuadriseps adı verilen 4 adet kas gurubu bacağın düzeltilmesi ve uzamasına yardımcı olur. Kalçanın arka bölümünde ise harmstring kasları vardır ve 3 kastan meydana gelir. Bu kaslar bacağın arkaya doğru doğru getirilmesini ve esnetilmesini sağlar. Kalçanın iç kısmında bulunan kaslar ise kalçanın yaklaştırılması ve dışa doğru uzaklaştırılmasına olanak sağlar.

Yoğun egzersiz yapılması, belirli bir süre aynı pozisyonda oturulması yada kaslarınızın kondüsyon eksikliği nedeni ile kalça kaslarınızda ağrılar oluşabilir ve bu ağrılar sizin yürümekte güçlükler çekmenize neden olabilir. Kalçanızda meydana gelen bu ağrılar özel teknikler yardımı ile kolaylıkla giderilebilir.

1- Etkilenen bölgeye bir buz paketi koymak çoğu durumda etkili olur. Buz paketinin kalçanızı da kalmasını sağlayabilmek için bir beze sararak bölge yerleştirmeniz işinizi kolaylaştırabilir. Her 2- 3 saatte bir 10- 15 dakika buz paketini kalça üzerinde bulundurun.

2- Etkilenen bölgeye masaj yapabilirsiniz. Ellerinizle dizden kalçaya doğru yapılacak olan bir masaj kalçanızdaki ağrının giderilmesine yardımcı olabilir. Ayrıca bu masaj kasların rahatlamasını sağlayacaktır. Masaj yapılırken bacağın bir tarafından diğer tarafına dairesel hareketler uygulanması etkili bir masaj yöntemidir. Eğer kaslarınızda bir düğüm hissediyorsanız, bu alana baş parmağınızı yerleştirin ve düğüm gidene kadar nazik bir şekilde ovalayın.

3- Topuklarınızın altına bir yastık koyarak bacaklarınızı yükseltin. Bu yöntem şişliği azaltmak için kalçanızdaki kanın uzaklaştırılmasını sağlayarak iltihabın giderilmesine yardımcı olur.

4- Steroid olmayan bir iltihap giderici ilaç alabilirsiniz. İbuprofen ya da asetaminofen, ağrılarınızı en aza indirir ve şişliği azaltır. Ağrı geçene kadar bu ilaçları, belirtildiği şekilde kullanabilirsiniz.

5- Kas ağrıları geçene kadar egzersizden kaçının. Bu şekilde egzersiz yapmak kalçanızı zorlamak kas yırtıklarının oluşmasına ve bu riskin artmasına katkıda bulunabilir.

DİKKAT!!!

Bazı durumlarda kas ağrıları, kalçanızı kasları gerildiğini bir göstergesi olabilir. Kalçanızı daha sonra yakından bakın. Morarma ya da dokunduğunuzda aşırı hassasiyet hissediyorsanız bu gerginliğin bir göstergesi olabilir. Eğer bölgeyi belirleyebilirsiniz kaslarınızı dinlendirin ve evde ağrıyı azaltacak teknikler kullanın. Eğer ağrı kendi kendine geçmiyorsa mutlaka bir doktora görünün.

ÖNEMLİ!!!

Kas ağrılarını önlemek için egzersizinize başlamadan önce 5- 10 dakika kadar yürüyüş yapın. Egzersiziniz bittiğinde de kas gerginliği ve ağrılarını önlemek için 5- 10 dakika kadar hafif germe yada uzama hareketleri yapınız.