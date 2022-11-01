Kaşıntı neden olur? Kaşıntı Neyin Belirtisi ve Sebebi Nedir, Deri kaşıntısının nedenleri nelerdir?

Cilt kaşıntısının nedenine bağlı olarak, normal, kırmızı, kaba veya inişli çıkışlı görünebilir. Tekrarlanan kaşıma, cildin kanamasına veya enfekte olmasına neden olabilecek kalın deri bölgelerine neden olabilir. Birçok insan günlük nemlendirme, nazik temizleyiciler kullanma ve ılık suyla banyo yapma gibi öz bakım önlemleri alır. Uzun süreli rahatlama, cilt kaşıntısı nedenini tanımlamayı ve tedavi etmeyi gerektirir. Yaygın tedaviler ilaçlı losyonlar, nemli pansumanlar ve oral kaşıntı önleyici ilaçlardır.

BELİRTİLER

Kol veya bacak gibi bazı küçük alanlarda veya tüm vücudunuzda kaşıntılı bir cilde sahip olabilirsiniz. Cilt kaşıntısı, ciltte gözle görülür bir değişiklik olmadan ortaya çıkabilir. Veya şunlarla ilişkilendirilebilir:

Kırmızılık

Darbeler, noktalar veya kabarcıklar

Kuru, çatlak cilt

Kösele veya pullu cilt

Bazen kaşıntı uzun sürer ve yoğun olabilir. Alanı ovaladığınızda ya da çizdiğiniz zaman, kaşındırır. Ve ne kadar kaşınırsa, o kadar yaraya neden olursunuz. Bu kaşıntı-yara döngüsünü kırmak zor olabilir.

NEDENLER

Cilt kaşıntısının nedenleri şunlardır: