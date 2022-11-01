Kaşıntı neden olur? Kaşıntı Neyin Belirtisi ve Sebebi Nedir, Deri kaşıntısının nedenleri nelerdir?

Cilt kaşıntısının nedenine bağlı olarak, normal, kırmızı, kaba veya inişli çıkışlı görünebilir. Tekrarlanan kaşıma, cildin kanamasına veya enfekte olmasına neden olabilecek kalın deri bölgelerine neden olabilir. Birçok insan günlük nemlendirme, nazik temizleyiciler kullanma ve ılık suyla banyo yapma gibi öz bakım önlemleri alır. Uzun süreli rahatlama, cilt kaşıntısı nedenini tanımlamayı ve tedavi etmeyi gerektirir. Yaygın tedaviler ilaçlı losyonlar, nemli pansumanlar ve oral kaşıntı önleyici ilaçlardır.
BELİRTİLER
Kol veya bacak gibi bazı küçük alanlarda veya tüm vücudunuzda kaşıntılı bir cilde sahip olabilirsiniz. Cilt kaşıntısı, ciltte gözle görülür bir değişiklik olmadan ortaya çıkabilir. Veya şunlarla ilişkilendirilebilir:
- Kırmızılık
- Darbeler, noktalar veya kabarcıklar
- Kuru, çatlak cilt
- Kösele veya pullu cilt
- Bazen kaşıntı uzun sürer ve yoğun olabilir. Alanı ovaladığınızda ya da çizdiğiniz zaman, kaşındırır. Ve ne kadar kaşınırsa, o kadar yaraya neden olursunuz. Bu kaşıntı-yara döngüsünü kırmak zor olabilir.
NEDENLER
Cilt kaşıntısının nedenleri şunlardır:
- Cilt koşulları. Kuru cilt (kseroz), egzama (dermatit), sedef hastalığı, uyuz, yanıklar, izler, böcek ısırıkları ve kovanlar dahil olmak üzere birçok cilt hastalığı kaşıntıdır.
- İç hastalıkları. Cilt kaşıntısı, altta yatan bir hastalığın belirtisi olabilir. Bunlar arasında karaciğer hastalığı, böbrek yetmezliği, demir eksikliği anemisi, tiroid sorunları ve multipl miyelom ve lenfoma gibi bazı kanserler bulunur.
- Sinir bozuklukları Sinir sistemini etkileyen durumlar - multipl skleroz, diyabet, kısılmış sinirler ve zona (herpes zoster) gibi - kaşıntıya neden olabilir.
- Psikiyatrik hastalıklar. Cilt kaşıntısına neden olabilecek psikiyatrik hastalıkların örnekleri kaygı, obsesif-kompulsif bozukluk ve depresyondur.
- Tahriş ve alerjik reaksiyonlar. Yün, kimyasallar, sabunlar ve diğer maddeler cildi tahriş edebilir ve kaşıntıya neden olabilir. Bazen zehirli sarmaşık, parazitler veya kozmetikler gibi madde alerjik reaksiyona neden olur. Ayrıca, narkotik ağrı kesici ilaçlar (opioidler) gibi bazı ilaçlara verilen reaksiyonlar cilt kaşıntısına neden olabilir.
- Gebelik. Hamilelik sırasında, bazı kadınlar ciltte kaşıntı yaşarlar.