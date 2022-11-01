Rahim Sarkması Neden Olur? Neyin Belirtisi ve Sebebi Nedir, Nasıl Tedavi Edilir?

RAHİM SARKMASI BELİRTİLERİ

Rahim sarkması hayati bir probleme sebep olmaz. Rahim sarkmasının en önemli belirtileri arasında, kasık bölgesinde basınç hissi, vajinadan bir parçanın sarkması ve ele gelmesi, bel ağrısı, sırt ağrısı, küçük idrar yaparken yanma, idrar yapma sonrası silinirken dışarı sarkan organda acıma, sık idrara çıkma isteği, idrar sıkıştığı zaman rahim ağzında yanma ve sızlama, idrar yaparken sürekli yara varmış gibi sızlama hissi, cinsel ilişki sırasında gerginlik, acı duyma, cinsel isteksizlik, hissetmeme, cinsellikten soğuma, cinsellik sırasında korku, sık sık idrar yolu enfeksiyonları ile karşı karşıya kalma, banyo yaparken ele gelen şişkinlik ve çıkıntı, çıkan kısım çamaşıra sürttüğünde kanama, daha ileri seviyede organ sarkması olan kadınlarda idrar kaçırma problemleri, gaz kaçırma problemleri, ishal olunduğunda dışkı kaçırma, ciddi derecede kabızlık çekme, idrar yapmada zorlanma gibi oldukça yaşam kalitesini bozan şikayetler görülür.

RAHİM SARKMASI NEDENLERİ VE TEDAVİSİ

Rahim, haznenin en derin noktasında durur ve çevresindeki güçlü bağlar ile (kemik pelvisi) denilen çatı kemiklerine tutunmaktadır. Fakat genellikle kadınlarda doğumlar, hamilelikler nedeni ile rahimi tutan pelvik kemikleri ve bağ dokuları zaman sürecinde zayıflamaktadır. Bu zayıflama sonucu rahim vajinadan, vajinanın içine doğru, vajinanın içinden de dışarı doğru çıkar.

Rahimin dışa doğru çıkması esnasında önde bulunan idrar torbasını, arkada olan kalın bağırsağın son (rektum) kısmını da sürükleyerek hepsi birden dışarı çıkabilir. Rahim Sarkmasının en önemli sebebi gebelik ve gebeliklere bağlı travmalardır. Bazı kadınlarda ise genetik olarak bağ dokusu zayıflığı gibi bir etken gebe kalmadan ve bakire bir kızda bile rahim sarkmasına neden olabilir.

Rahim sarkmasının diğer nedenleri ise güç gerektiren işlerde çalışan kadınlarda, halter kaldırma gibi ağır spor yapan kadınlarda, çok sık kabızlık çeken kadınlarda, çok doğum yapmış kadınlarda, aşırı kilo problemi olan kadınlarda, aşırı stresli olan kadınlarda, uzun süre öksürük sorunu yaşayan kadınlarda, sigara içen kadınlarda, astım hastası kadınlarda rahim sarkması şikayetleri daha sık görülür.

RAHİM SARKMASI TEDAVİ EDİLMEZ İSE NE OLUR?

Rahim sarkması derecelendirilerek tedavi planı yapılır. Birinci ve ikinci derece rahim sarkması şikayeti olan hastalarda herhangi bir tedavi uygulanmayıp, bu hastalara kegel egzersizi önerilir. Fakat 3 ve 4'üncü derecede rahim sarkması söz konusu ise tedavisinin yapılması gerekmektedir.

Çünkü bu kadınların ciddi derecede şikayetleri olur. Örneğin bacakların arasında bir organın dışarı doğru sarkması, oturmada bile sıkıntı, sarkan bölgede yara oluşması, yaralar sürekli devam eder ise kanserleşme gibi bir risk oluşması gibi şikayetlere neden olur. Hasta hangi yaşta olursa olsun evre 3-4 rahim sarkması ciddi sorunlara neden olur ve bu durumda mutlaka tedavi edilmesi gerekir.