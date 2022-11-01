Safra kesesi vücutta yağlı gıdaları sindirmeye yarayan sıvıları saklayan organ olarak bilinmektedir. Vücuttaki işlevi çok büyük olan bu organ karaciğer ile birbirlerine destekli çalışmaktadır. Karaciğerden safra kesesinin sindirim kanalları bazen tıkanmaktadır. Bu durum da safra kesesi ağrılarına neden olmaktadır. Bazen çok şiddetli olabilen safra kesesi kanallarının tıkanması veya taş oluşumu ağrıların yanı sıra, mide bulantısı ve kusma belirtileri de göstermektedir.

SAFRA KESESİ AĞRISI NEDEN OLUR?

Karınlarında ağrı yaşayanlar genellikle safra kesesi ağrısı yaşadıklarını anlayamazlar. Bu ağrının neyden kaynaklandığını ancak doktorlar anlayabilir. Safra kesesinde yaşanan ağrıların birçok farklı nedeni olabilir. Safra kesesi kanalında taşı olan birçok kişi ağrı ya da sancı da hissetmeyebilir. Safra kesesi ağrısını uzman doktorlar teşhis ederler eldeki verilere göre de tedavi yöntemleri uygularlar.

KARNIN ÜST KISMINDAKİ AĞRILARA DİKKAT!

Safra kanalının tıkanması, karnın sağ üst kısmındaki bölgede aniden ve hızla artan ağrı ve sancıdır. Aynı zamanda safra kanalı tıkanan kişilerde bel ağrısı, bulantı ve kusma gibi şikayetler meydana gelir.

SAFRA KESESİ AĞRILARININ BELİRTİLERİ NELERDİR?

- Safra kesesi ağrılarının en bilinen belirtisi mide bulantısı ve kusmadır

- Şiddetli karın ağrısı

- Terleme

- Nefes darlığı

Bu gibi belirtiler genellikle safra kesesi rahatsızlıklarının en bilinen belirtileri arasında yer almaktadır. Safra kesesi ağrısı mide ağrısıyla da karıştırılabilir. Mide krampları, bulantı ve kusma safra kesesi sorunlarının en belirgin belirtileri arasındadır.

SAFRA KESESİ HASTALIKLARININ TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Safra kesesi tedavisinde çeşitli seçenekler vardır. Bu tedaviler ağrılı olduğu için yaşanan atakları sakinleştirmede etkili ağrı kesiciler kullanılır. Aynı zamanda safra kesesi ağrılarının tedavisinde, safra kesesinin çalışmasını engelleyen safra taşlarının ameliyatla alınması en kesin tedavi yöntemidir.

Tuzlu su ile tedavi yöntemi

Tuzlu su tedavisi safra kesesini sakinleştirmek için kullanılan bir yöntemdir. Epsom tuzu denilen tuzdan bir kaşık, bir bardak sıcak su ile eriyene kadar karıştırılır. Gece yatmadan önce bir bardak bu tuzlu su içildiği zaman safra kesesini rahatlatacak dinlenmenize yardım edecektir.

Pancar tüketmek etkili bir ek tedavidir

Pancar safra taşlarının yaptığı ağrıları seyreltmeye yarar. Bunun için pancarı yıkadıktan sonra çiğ yemektir. Yine dilerseniz pancar suyu da aynı işlemi görür.

Enginar doğal ağrı kesicidir

Enginar en doğal safra kesesi ağrı kesicisidir. Karaciğer sağlığını iyileştirme ve sindirim sorunlarına faydaları vardır. Enginar tüketmek safra kesesi ağrılarını büyük ölçüde azaltmaktadır.

Elma sirkesi

Safra kesesi ağrısını hafifletmek için en iyi doğal gıdalardan biridir. Ağrının azaltılmasına yardımcı olur.