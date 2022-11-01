Tripofobi Hastalığı Neden Olur? Tripofobi Sebebi Nedir ve Nasıl Geçer, Tedavisi Var Mıdır?

Tripofobi nedir sorusu birçok vatandaş tarafından internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Bir cismin yüzeyinde bulunan birbirine yakın ve küme şeklinde bir arada konumlanmış deliklerden veya noktalardan rahatsız olmak ve tiksinmek şeklinde tanımlanan bu hastalık her yaştan insanda rastlanabilmektedir. Örneğin bal peteği, mısır hatta bir insan vücudunda ortaya çıkan cilt kabarcıları dahil bu hastalığa sahip kişileri rahatsız etmektedir. Konu ile ilgili detayları derlediğimiz haberimizde Tripofobi nedir, neden olur şeklindeki sorularınızın cevaplarına ulaşabilirsiniz. Peki, Tripofobi hastalığı nedir, tedavisi var mıdır? İşte detaylar…

TRİPOFOBİ NEDİR?

Tripofobi, yüzeylerde bulunan birbirine yakın kümeler halinde konumlanmış delikler nedeniyle korku ve endişe duyulması ya da iğrenme hissedilmesi ile karakterize bir rahatsızlık türüdür. Örneğin bir çilek ya da delikli bir sünger tripofobi rahatsızlığı olan kişilerde kusmaya neden olabilecek şiddetli bir tiksinme hissine yol açabilir. Bazı kişilerde su çiçeği gibi kümeler halindeki kabarcıklar da aynı şekilde fobiye neden olabilmektedir.

TRİPOFOBİ NEDEN OLUR?

Tripofobi rahatsızlıının kesin nedeni halen tam aydınlığa kavuşmamıştır. Fakat konuyla ilgili araştırmalar devam etmektedir. Eski araştırmalardan elde edilen kanıtlar, delik korkusunun yılanlar ve mavi gözlü ahtapot gibi zehirli hayvanlarda bulunan yuvarlak şekil kümelerinin kişilerdeki tesirinden kaynaklandığını ileri sürmekteydi.

Yapılan bazı yeni araştırmaların sonucunda psikologlar yeni bir teori ileri sürmektedir. Bu teoriye göre bireylerde yakın dizilimli dairesel şekillerden kaynaklanan doğal kuşkunun, aslında insanlarda görülen bazı hastalıklarla ilişkili olabileceği belirtilmekte. Su çiçeği, kızamık, kızamıkçık, tifüs gibi pek çok hastalık ve uyuz, kene gib parazitlerin neden olduğu cilt rahatsızlıkları deri üzerinde yuvarlak şekil kümelerine yol açar. Başka bir deyişle, ciltteki bu bulgular kötü bir şeyin işaretidir. Dolayısıyla tripofobi olan kişiler bilinçaltının gönderdiği negatif sinyallerle korku ve tiksinti hissetmektedirler.

Tripofobiyi tetikleyen faktörler nelerdir?

Tripofobi yaşayan kişilerin belirtileri genellikle küçük, düzensiz deliklerin kümeler halinde yer aldığı nesneler tarafından tetiklenir. Bu nesnelerden bazıları;

Sünger

Sabun köpükleri

Mercan

Bal peteği

Arı kovanı

Suyun yoğunlaşması sonucu oluşan damlacıklar

Çilek

Nar

Mısır

Cilt kabarcıkları şeklinde sıralanabilir.

TRİPOFOBİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Tripofobi rahatsızlığı olan kişiler tetikleyici nesneleri gördüklerinde çeşitli psikolojik ve fiziksel belirtiler gösterirler. Rahatsızlıkta görülen belirtiler çoğu kişide hafiftir. Fakat bazı kişilerde günlük hayatını etkileyecek kadar şiddetli olabilir. Bireylerde görülebilen bu belirtilerden en sık karşılaşılanları;