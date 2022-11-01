Uyku Apnesi Nedir, Neden Olur? Uyku Apnesi Neyin Belirtisi ve Sebebi Nedir, Nasıl Geçer?

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızla artmaya devam eden uyku apnesinin birçok hastalığa neden olmakla birlikte yaşam kalitesini de olumsuz etkilediğini kaydeden Op. Dr. Bahadır Baykal, "Özellikle orta ve şiddetli apne varlığında depresyon sık görülen bir belirtidir. Kalp hastalığından reflüye, cinsel fonksiyon bozukluğundan beyin kanamasına pek çok hastalığa neden olan uyku apnesine bağlı gelişen ölüm oranı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızla artmaktadır. Tedavisi yapılmış uyku apneli hastaların sosyal hayatlarında ve yaşam kalitelerindeki düzelme bizleri bu hastalığı, nedenlerini, sonuçlarını ve tedavisini daha fazla araştırmaya itiyor dedi.Op. Dr. Baykal, bazı hastalıkların son yıllarda bir anda hayatımıza girdiğini kaydederek şöyle konuştu:"Uyku apnesi de bunlardan biri.Yani sıkıntılı bir uyku durumu var öyle mi? Öncelikle şunun altını çizelim; iyi bir gece uykusu bir lüks değil, zorunluluktur. Keşke uyku apnesi sadece sıkıntılı bir uyku durumu olsa ama yapılan araştırmalar bu hastalığın hayatı tehdit eden bir duruma geldiğini göstermektedir. Gece nefes alamayan hastada oksijen düzeyi düşerken karbondioksid düzeyi yükselir, beyin adrenalin salgılar ve zamanla tansiyon yükselir. Kalp de bu durumdan etkilenir ve ritm bozukluğu gelişebilir. Bir müddet sonra kalp yetersizliği gelişir. Akciğer genişlemesi sonrasında meydana gelen reflü de günlük hayatta sık karşılaştığımız bir sorun. Dengesiz hormon salgılanması beyin kanamasına, damar tıkanıklığına yol açabilir. Felç ve kalp krizi riski artar."Uyku apnesinin belirtilerini anlatan Op. Dr. Baykal, "diye konuştu.Uyku apnesi sorunu yaşayan kişilerin direksiyon başında uyuduğunu ve bunun da trafik kazaları riskini iki katına çıkardığını ifade eden Op. Dr. Baykal, "Yaklaşık 28 milyon uyku apneli kişinin olduğu ABD'de bazı eyaletlerde tedavi edilmemiş şiddetli apnesi olan şoförlerin trafiğe çıkmaları yasaklanmış ve bu konuda ağır müeyyideler getirilmiştir dedi."Aslında beklenen ömür süresini dörtte bir oranında kısaltan bir hastalık uyku apnesi. Tedavi edilmeyen şiddetli uyku apnesi hastalarında ise beklenen yaşam süresi 10-15 senedir. Ölüm uyku apnesine bağlı ortaya çıkan komplikasyonlardan dolayı kalp krizi, beyin kanaması vb. olmaktadır."Kişinin uyku testi sonrasında ortaya çıkan sonuçlara göre tedavinin yönlendirildiğini belirten Op. Dr. Baykal, "Çok ağır olgularda sadece cihaz (CPAP) verebiliyoruz ama bu cihaza uyum da sandığımız kadar kolay olmuyor. Hasta her gittiği yere cihazı taşımak zorunda kalıyor. Özellikle genç çiftlerde cihazla uyuma alışkanlığı cinsel hayatı da etkileyebiliyor. Bir süre sonra çiftler arasında soğukluğa sebep olabiliyor. Ayrıntılı muayene yaptığımız hastalarda burun kemiği eğriliği, burun et büyümesi ya da bademciklerin iriliği gibi durumlar varsa cihaz verilecek olsa bile öncelikle bu sorunların halledilmesi gerekir. Özellikle burun kemiği eğriliği cihaz kullanımını zorlaştıran bir nedendir, mutlaka ameliyatla bu sorun giderilmelidir. Bir kısım hastada ise yumuşak damak ve dil köküne yönelik germe-açma cerrahileri ile pasajı genişletmeye çalışıyoruz. Sanırım alkol ve sigaradan uzak durma, fiziksel egzersiz de kişiyi bir ölçüde rahatlatıyor. Şöyle diyelim, alkol ve sigara kullanımını uyku apnesinin şiddetini artırır, dolayısıyla kullanmamak gerekir. Özellikle obez hastalarda kilo verme ciddi fayda sağlar. Son yıllarda fiziksel egzersizle ilgili kayda değer gelişmeler de mevcut. Mesela uyku apnesi tedavisinde oldukça basit bir alternatif boğazımızdaki kasları güçlendirmek için yapılan egzersizlerdir. Havayolu etrafındaki kasları güçlendirmek horlama ve uyku apnesinin şiddetini azaltabilir. Konuyla ilgili ABD'de yapılan bir araştırma The American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine dergisinde yayınlandı. Bu çalışma, dilin damağın önünde yerleştirilerek her gün 30 dakika yapılan boğaz ve nefes egzersizinin yüzde 39 oranında horlamayı azalttığını ve apne şiddetini olumlu yönde etkilediğini göstermiştir.