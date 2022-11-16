Greçka Nedir? Greçka Nasıl Tüketilir, Gluten İçerir Mi, Çölyak Hastaları Tüketebilir Mi?

Greçka nedir sorusu farklı tatların arayışında olan kişilerin yanıt aradığı sorulardan biridir. Bununla birlikte sağlıklı yaşama önem verenler ve Çölyak hastalarının en çok sorduğu sorulardan birisi de greçkada gluten var mı sorusu oluyor. Bu sorulara yanıt verebilmek için Greçka bitkisini oldukça yakından tanımak önem arz eder. Greçka nasıl tüketilir, gluten içerir mi, Çölyak hastaları tüketebilir mi sorularına tüm yanıtları haberimizin devamından bulabilirsiniz.

Greçka Nedir?

Greçka karabuğday olarak da bilinen tek yıllık bitki türlerinden biridir. Kuzukulağıgiller familyasına dahil edilen bir bitki türüdür. Daha çok Ukrayna, Rusya ve Polonya gibi ülkelerde yetiştirilir. Bu coğrafyalarda yetiştirildiğinden de ismi birçok yerde Greçka olarak bilinmektedir. Bitkinin bu ismi alması ise 7. Yüzyıla kadar uzanmaktadır.

Greçka bitkisi nohut ve bulgurun birleşimine benzer. Aynı zamanda oldukça aromatik bir tadı bulunur. Bu da tariflerin içerisinde hemen tadını belli etmesine neden oluyor. Yaygın karabuğday ve Tatar karabuğdayı olacak şekilde iki farklı türü vardır. En çok tüketilen ise yaygın karabuğday olan türüdür. Ancak Tatar karabuğdayının da besin değeri son derece yüksektir.

Greçka Nasıl Tüketilir?

Türkiye'de son yıllarda oldukça popüler hale gelen Greçka birçok farklı şekilde tüketilebilen bir sözde tahıl üründür. Taneli bir yapısı olduğundan haşlanmaya uygun bir yapısı vardır. Aynı zamanda Türk mutfağı için önemli tahıllar olan bulgur ve pirinç gibi gıdalar için oldukça benzer bir yapısı mevcuttur. Greçkanın tüketilmesinde çeşitli öneriler bulunur. Öne çıkan öneriler arasında şunlara yer vermek mümkün olabilir:

Greçka haşlanarak çorba haline getirilebilir.

Pirinç pilavına ekleme yapılabilir.

Dolma ve sarma gibi yemeklerde kullanılabilir.

Marul, dereotu gibi malzemelerle karıştırarak salata yapabilirsiniz.

Su ya da süt ile haşladıktan sonra kahvaltılık lapa haline getirebilirsiniz.

Çeşitli tüketim yöntemleri mevcuttur.

Greçka Besin Değerleri Nelerdir?

Greçka tüketiminde önemli noktalardan birisi de besin değeridir. 100 gramlık çiğ karabuğday içerisinde 13.3 gram protein bulunur. Aynı zamanda 71.5 gram karbonhidrat yer alır. 10 gram kadar lif ve 3.4 kadar da yağ barındıran bir gıdadır. Bunlara ek olarak manganez, bakır, demir, fosfor ve magnezyum da içerir. Son derece ideal bir kaynak olarak öne çıkan Greçka zengin protein içerir. Bu da veganların ve vejetaryenlerin tercihleri arasında yer almasını sağlar.

Greçka Gluten İçerir mi?

Çölyak hastalarının gluten tüketmemesi oldukça önemli durumlar arasında yer alır. Bu kişilerin daima beslenme şekillerine gereken önemi vermesi sağlıklı yaşam sürebilmeleri adına önem taşır. Bu kişilerin özel beslenmeleri oldukça önemli bir konu. Greçka karabuğday olarak bilinen bir gıda türüdür. İsminin içerisinde buğday kelimesi geçtiği için de birçok kişi bu gıdanın içerisinde gluten olduğunu düşündüğü sık rastlanan konular arasındadır. Karabuğday tahıl grubu içerisinde yer almaz. Hatta hiçbir akrabalığı da yoktur. Bu nedenle de karabuğday içerisinde gluten bulunmamaktadır. Hatta gluten diyetinin en çok tercih edilen gıdaları arasında önemli bir yeri vardır. Gluten hassasiyeti olan kişiler için güvenilir alternatifler arasında yer aldığı söylenebilir.