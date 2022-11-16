İrmikte Gluten Var Mı? İrmik Gluten İçerir Mi, Çölyak Hastaları Tüketebilir Mi?

Tahıl ürünlerini öğünlerine tüketmek isteyen birçok çölyak hastası ve gluten hassasiyetine sahip kişiler irmik gluten içerir mi konusuyla ilgileniyorlar. Glutensiz ürünler tüketmeniz gerekli ise, hangi gıda ürünlerini yiyip hangilerini yiyemeyeceğinizi iyi araştırmanız gerekiyor. Peki, irmik gluten içerir mi, glutensiz yiyecek araştırmalarında karşılaştığımız irmikte gluten var mı inceleyelim.

İrmikte Gluten Var Mı?

Gluten, buğday, arpa ve çavdar gibi bazı tahıl çeşitlerinde doğal olarak bulunur. Bilimsel adı prolamin olan bir protein türüdür. Gluten, insanların beslenme sürecinde birçok faydaları sağlar. Gluten türleri genellikle tahıl bazlı ürünlerin, özellikle tükettiğimiz ekmeklerin ortak özelliği olan yumuşak ve kolay çiğnenebilir dokularının oluşumundan direkt sorumludur. Gluten, oldukça fazla ve çeşitte tam veya yarı mamul gıda ürünlerinde bulunabilir. İçeriğinde gluten bulunan tahılla ürünleri arasında arpa, birçok buğday çeşidi, bulgur, çavdar, irmik ve tritikale bulunur. Bu sebeple çölyak hastaları içinde gluten bulunan irmik ve türevlerini tüketemezler.

İrmik Gluten İçerir Mi?

Makarnanın ham maddesi durum buğdayından üretilen irmik ülkemizde dahil birçok dünya mutfağında severek tüketilen bir üründür. Genellikle tatlı yapımında kullanılan irmik, bazen de çorba ve yemek tariflerinde de kullanılır. Tanelerinin boyutu üretim şekline göre değişen irmik, sarı tonlarında bir renge sahiptir. Durum buğdayından elde irmik de gluten içeren gıda türleri arasında bulunur.

İrmik Helvası Gluten İçeriyor Mu?

İrmik helvası asıl malzemesi olan irmikte gluten bulunması ve yapılışında tereyağı ve süt gibi ürünler kullanılmasından dolayı gluten içeren gıdalar arasında bulunur. Bu sebeple irmik helvası çölyak hastalığı veya gluten hassasiyeti bulunan kişilerce tüketilmemelidir. Ancak günümüzde gelişen teknoloji sayesinde marketlerde glutensiz irmik bulunmaktadır. Yine de satın almadan önce bu ürünlerin içeriğini ve sertifikasını kontrol etmek gerekir.

İrmik Unu Gluten İçerir Mi?

İrmik unu, makarna yapımında en fazla kullanılan üründür. İrmik unu kullanıldığı için makarnalar pişirme sırasında şeklini bozulmadan korunabilir. Makarnanın başka ekmek, pizza ve kurabiye üretiminde de irmik unu sıklıkla kullanılan bir üründür. İrmik unu, asıl malzemesinin irmik olması sebebiyle gluten içeren gıdalar arasında yerini alır. Gluten diyetinde glutensiz irmik unu ve irmik unu alternatifi olarak bilinen darı irmiği de kullanılabilir.

İrmikli Muhallebide Gluten Var Mı?

İrmik tatlı yapımında sıklıkla kullanılan bir malzemedir. Türk mutfağında irmikten yapılan tatlılar arasında şekerpare, revani, irmik helvası, kalburabastı, irmikli muhallebi ve sultan tatlısı gibi lezzetli tatlılar bulunuyor. Bunların içinde öne çıkan lezzetlerden biri de irmikli muhallebidir. Tarifinde İrmik, süt, şeker, vanilya ve tereyağı bulunan irmikli muhallebi, leziz tadı ve güzel sunumu ile Türk mutfağının sevilerek tüketilen tatlılarından biridir.

Ancak gluten hassasiyeti olanlar veya çölyak hastalığına sahip kişiler irmikli muhallebinin de içinde bulunduğu bu ürünün kullanıldığı tüm yiyeceklerden uzak durması gerekiyor. Çünkü irmik, durum buğdayından üretildiğinden dolayı direkt olarak gluten içeren gıdalar arasındadır. Bundan dolayı irmiğin un ve toz gibi halleri gıda üretimine dahil edildiğinde, üretilen tüm besinler gluten içerir hale geliyor. Bu nedenle sorun yaşayan kişilerin irmiği ya tümüyle yaşantısından çıkarması ya da glutensiz irmik veya darı irmiği tüketmesi gerekiyor.