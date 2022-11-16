Nohutta Gluten Var Mı? Nohut Gluten İçerir Mi, Çölyak Hastaları Tüketebilir Mi?

Nohutta gluten var mı diye merak ediyorsanız glutensiz besinlerle ilgili küçük bir araştırma yapmanız gerekir. Glutenin faydadan çok zararının olduğu bilinen bir gerçektir. Bu kapsamda gün geçtikçe toplum bilinçlenmesinin arttığını söyleyebiliriz. Nohut gluten içerir mi sorusunun cevabını gluten içeren tahıllar içinde bulabilirsiniz. Bunun yanında nohut ununda gluten bulunur mu sorusunun cevabı için yazımızın devamını inceleyebilirsiniz.

Nohutta Gluten Var Mı?

Nohut, tarihi MÖ 3500 yıllarına dayanan bir besin kaynağıdır. Besin değeri yüksek olması, protein, lif, fosfor ve demir açısından zengin olan nohut, ülkemizde de severek tüketilir. Besleyiciliğinin yanı sıra lezzetli olması nedeniyle de büyük bir kesim tarafından tercih edilir.

Glutensiz beslenmeye çalışanlar ya da çölyak hastaları nohutun gluten içerip içermediğini merak ederler. Nohut, işlenmemiş haliyle gluten içermez. Fakat fabrika ortamında işlenmesi ya da gluten içeren besin kaynakları ile temas etmesi halinde nohut da glutenli bir besin olabilir. Bu nedenle nohut satın alırken ürünlerin üzerinde glutensiz sertifikası olup olmadığını kontrol etmenizi tavsiye ediyoruz.

Nohut Gluten İçerir Mi?

Nohut, başta Orta Doğu ve Hint mutfağı olmak üzere dünya üzerinde yaygın olarak tüketilen bir besindir. Genel olarak sarımsı bir renge sahip olan nohutun, siyah, kırmızı ya da yeşil renginin de üretildiğini görebilirsiniz. Yer fıstığı ve barbunya gibi besinlerle aynı aileden olan nohutun glutensiz olması, gluten diyeti yapanlar için de ilgi odağı olmasına neden olur.

Nohut Ununda Gluten Bulunur Mu?

Nohutun öğütülmesi ile nohut unu elde edilir. Nohut gibi nohut ununda da gluten bulunmaz. Fındığı andıran bir tada sahip olan nohut ununun yemeklerde de yaygın olarak kullanıldığı görülür. Çeşitli mineraller ve vitamin açısından da zengin olan nohut ununun yaygın bir tüketim alanının olduğunu söyleyebiliriz.

Glutensiz besin denildiğinde öncelikle çölyak hastaları akla gelir. Çölyak hastalarının bağırsakları, gluten için gerekli olan bakterileri üretemez. Bu nedenle bu hastalığı olanlar kesinlikle glutensiz besinler tüketmelidir. Bu sayede sindirim konusunda sorun yaşamazlar. Aksi durumda şişlik ve hazımsızlık söz konusu olacak ve ilerleyen dönemde daha büyük sorunlar ortaya çıkacaktır.

Ülkemizde uygulanan gıda politikası gereği her besin maddesinin üzerinde gluten içerip içermediği yazmak zorundadır. Gluten sertifikası bulunan ürünler alınarak daha sağlıklı bir beslenme programı uygulanabilir. Bunun yanında çölyak hastalarının da sorun yaşamasının önüne geçilebilir.