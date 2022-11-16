Pirinçte Gluten Var Mı? Basmati, Siyah, Beyaz, Baldo Pirinç Gluten İçerir Mi, Çölyak Hastaları Tüketebilir Mi?

Pirinçte gluten var mı sorusunun cevabı için satın aldığınız pirinç çeşitlerinin üzerindeki gluten sertifikasını kontrol edebilirsiniz. Günümüzde birçok büyük markette glutensiz ürün reyonu bulunur. Özellikle çölyak hastalığı olan kişiler glutensiz ürünleri tercih etmeli ve gıda ürünlerinin çölyak sertifikasını kontrol etmelidir. Glutenli yiyecekler genel anlamda da sıklıkla tüketilmemesi gereken yiyeceklerdir. Pirinç gluten içerir mi sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Pirinçte Gluten Var Mı?

Pirinç, doğal hali ile glutensiz tahıl çeşitlerinden biridir. Bu nedenle çölyak hastaları ve glutensiz diyet yapanlar için vazgeçilmez bir besindir. Fakat pirincin çok sayıda çeşidi ve işlenmiş şekli vardır. Bunun yanında, glutensiz besinlerin yanında yetişen diğer besinlerin gluten içermesi, çapraz bulaşmaya sebep olabilir. Bu nedenle bir ürünün glutensiz olup olmadığının anlaşılması için gluten sertifikasının kontrol edilmesi gerekir.

Pirincin esmer, basmati ve beyaz pirinç olmak üzere üç farklı türü vardır. Bu pirinç türlerinin her biri doğal haliyle gluten içermez. Fakat pirincin işlenmesi ya da tarımsal faktörlerin etkisi ile glutenli hale gelmesi söz konusu olabilir. Konu ile ilgili satın alacağınız ürünlerin gluten sertifikası daha sağlıklı bilgi almanızı sağlayacaktır.

Pirinç Gluten İçerir Mi?

Çölyak hastaları, glutenli besinleri bağırsaklarında sindiremez. Bu nedenle hayat boyu glutensiz şekilde beslenmek zorundadırlar. Toplumun bilinçlenmesi ve yasal otorite tarafından alınan tedbirler kapsamında marketlerde glutensiz reyonlar oluşturulmuştur. Bu reyonlardan alışveriş yapılarak glutensiz beslenme ya da diyet konusunda gerekli tedbir alınabilir.

Diyetisyenler ve beslenme uzmanları tarafından çölyak hastaları ve glutensiz diyet yapanlar için pirinç tüketmesi serbest bırakılmıştır. Fakat pirincin gluten içerecek şekilde işlenmemiş olması gerekir. Bu kapsamda pirinci glutensiz tahıl türleri arasında sayabiliriz.