Siyez Ununda Gluten Var Mı? Siyez Unu Gluten İçerir Mi, Çölyak Hastaları Tüketebilir Mi?

Siyez ununda gluten var mı sorusu sağlıklı beslenme adına yanıtı bilinmesi gereken bir sorudur. Özellikle bağırsak sorunları yaşıyorsanız ya da Çölyak sorununuz var ise oldukça önemli bir konudur. Çölyak hastaları Siyez unu yiyebilir mi sorusu da bu bağlamda önem arz eder. Çünkü Çölyak hastalarının hiçbir gıda türünde gluten tüketmemesi gerekir. Siyez unu gluten içerir mi, Çölyak hastaları tüketebilir mi sorularının tüm yanıtları haberimizin devamında yer alıyor.

Siyez Ununda Gluten Var Mı?

Siyez unu her geçen gün daha da popüler hale gelen un türlerinden biridir. Birçok tarifte kendine yer bulan bu un çeşidi yardımcı malzemeler arasında da yer alır. Birçok un türüne göre daha kalın yapısı ile bilinir. Aynı zamanda buğdayın rengine yakın renklere sahiptir. Bu unun tüketimindeki artış ise giderek daha da araştırılmasını sağlamıştır.

Siyez unu özellikle Çölyak hastaları tarafından merak edilen bir un türüdür. Çünkü bu hastaların tamamen glutensiz gıda tüketmesi gerekir. Siyez ununda da gluten olduğundan bu kişilerin siyez unu tüketiminde daha dikkatli olması gerekir.

Siyez Bulgurunda Gluten Var Mı?

Siyez bulguru, Siyez buğdayı kaynatılarak elde edilen bir bulgur türüdür. Taş değirmenlerde öğütülerek üretilen bu bulgur normal bulgurlardan farklı şekilde üretilir. Kırılmadan üretilen bulgur özel üretim koşullarına sahiptir. Aynı zamanda son derece zengin besin içeriği bulunur. Gluten içermesi ise bu bulguru bazı kişilerin tüketememesi anlamına gelir. Bu bakımdan besin değerleri bakımından zengin olsa da gluten içermesi bu bulgurun eksi yönlerinden biridir.

Siyez Buğdayı Nasıl Tüketilir?

Siyez buğdayını farklı şekillerde tüketmek mümkündür. Bu buğday iri tanelidir. Aynı zamanda sert bir yapısı vardır. Bu nedenle de bu buğday türünü haşlamak tüketmek için uygun bir yöntemdir. Bunun yanında ekmeklerde, pizzalarda, kurabiyelerde kullanabilirsiniz. Doğal bir içeriği olduğundan ekşi mayalı ekmek yapımında rahatlıkla kullanabilirsiniz. Aynı zamanda evde kendi makarnanızı üretmek isterseniz yine Siyez unundan yararlanabilirsiniz.

Çölyak Hastaları Siyez Unu Tüketebilir mi?

Siyez unu doğal bir un türü olsa da içerisinde gluten bulunduğundan Çölyak hastaları tarafından tüketilmemesi gereken bir un türüdür. Çölyak hastalarının hiçbir gıdada gluten tüketmemesi oldukça önemlidir. Gluten yanında protein, potasyum ve fosfor bakımından da zengin bir un türüdür. Ancak Çölyak hastalarının tüketmemesi için bu un türü içerisinde gluten olması yeterli bir nedendir.