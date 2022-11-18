Patateste Gluten Var Mı? Patates Gluten İçerir Mi, Çölyak Hastaları Tüketebilir Mi?

Patateste gluten var mı araştırmasını yapanlar genellikle bağırsak sorunu olanlardır. Bağırsak sorunu yaşayanlar içinde de özellikle çölyak hastaları önemli bir yere sahiptir. Bu hastalığa sahip olanlar patates gluten içerir mi sorusuna cevap bularak daha bilinçli bir beslenme süreci yaşayabilirler. Günümüzde bilgiye ulaşmak çok kolaydır. Kısa bir araştırma ile merakınızı giderebilirsiniz. Patates püresi gluten içerir mi sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Patateste Gluten Var Mı?

Bir besin maddesinin glutensiz kabul edilmesi için 1 kg'ında en fazla 20 mg gluten bulunmalıdır. Bu standart Dünya Sağlık Örgütü tarafından konulmuştur. Patates, yoğun şekilde nişasta içeren bir besin kaynağıdır. Gluten, daha çok buğday, arpa, çavdar gibi tahıl çeşitleri içeren besinlerde bulunur. Patates, bu besinleri içermediğinden içeriğinde gluten yoktur. Bu nedenle çölyak hastaları ve glutensiz diyet yapmak isteyen kişiler gönül rahatlığı ile patates tüketebilirler.

Patatesin glutensiz sınıfında yer almasından kasıt, topraktan ilk çıktığı andaki durumdur. Yani patates ilk topraktan çıktığı anda glutensizdir. Patatesin işlenmesi ya da glutenli besinlerle temas etmesi durumunda glutenli sınıfına girebilir.

Patates Gluten İçerir Mi?

Patatesin diğer glutenli besin kaynakları ile haşlanması ya da kızartılması durumunda glutenli olarak karşınıza çıkabilir. Yani patates glutensiz olabilir fakat beraber pişirildiği gıdaların da glutensiz olması gerektiği göz önünde bulundurulmalıdır.

Ham patatesin gluten durumu araştırılırken püre ya da kızartma şeklinde tüketilen patatesin de glutenli olup olmadığı araştırılabilir. Patates pişirilirken kullanılan yağın kaynağında gluten varsa doğal olarak patatese de gluten katkısı geçecektir. Haşlama ya da püre için de aynı durum geçerlidir. Patates saf haliyle püre haline getiriliyor ya da kızartılıyorsa, glutensiz olma durumu aynen devam eder.