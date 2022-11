Saçlarınızın dinlenme mevsimi

Sonbahar ve kış tüm doğanın kendini dinlenme ve korunmaya aldığı zamandır. Ağaçlarda öncelikle besin ve nem azalmasından dolayı yapraklarda kızarmalar, solmalar başlar. Bunu bir anlamda daha az nem verilen saçlardaki solmaya benzetebiliriz. Sonra yaprak dökümü başlar ve yoğun enerji harcayarak beslemek zorunda oldukları yaprak, çiçek ve meyveleriyle vedalaşırlar tamamen. Çünkü tüm kalan enerjisini varlığının temeli ve kalbi olan kök ve gövdeyi korumaya yoğunlaştırır. Kışın doğada yaşanan bu dinlenme dönemi bahar gelince coşkuyla yeniden açmalarını sağlar. Doğa tekrar tüm ışıltısı ile göz kamaştırır. Bizim de bazen tıpkı ağaçlar gibi kendimizi kış döneminde dinlenmeye almamız iyi olabilir. Saçlarınız için bu daha zahmetsiz renklere ve kesimlere yönelmek olacaktır.İşte burada sonbaharın olmazsa olmazı kahve tonları devreye giriyor. Espresso, kurşuni ve iç ısıtan aphrodite tonları bu anlamda sosyal medyada da sık sık paylaştığım, kış sezonunda en çok önerdiğimiz kahveler. Özel bir teknikle uygulanan bu renkler saçınızı ağır kimyasal uygulamaya maruz bırakmadan renk verir. Geri dönüşü daha kolaydır ve bakımı da zahmetsizdir. Sarı tonlarını çok sevsek de bazen saçı dinlenmeye almak iyi olacaktır. Her zaman bu tonların sonbaharda şehrin griliği ile de içimizi ısıtan bir tezat oluşturduğunu düşünmüşümdür. Kış aylarında evde besleyici ve nemlendirici serumlarla yapacağınız tüm bakım rutinlerini ihmal etmemek de bahar aylarında size artı olarak dönecektir.Sarılar benim imzam gibi diyorsanız o zaman Brushlight'ı öneririm. Artık ismimle beraber anılan bu uygulama gerçekten kendini dinlenmeye almak isteyenler için uzun ömürlü ışıltı sağlayan ara bir alternatif. Ne sarıdan ödün vermiş olursunuz ne de saçınızı dinlenmeye alma fırsatından... Başka bir önerim de saçlarına çok sık dip boya yaptırmak zorunda kalanlara olacak. Son günlerde fırtına gibi esen Bottleneck kakül kestirmeyi düşünebilirsiniz. Kakül saç diplerini her zaman daha az göstereceğinden böylece kuaföre ziyaret oranınızı azaltabilirsiniz. Ayrıca eğer saçınıza çok sık fön çekiyorsanız dalgalarınızla barışmanız da bu dinlenme dönemi için önerilerimden. Saçınızdaki dalgaları doğal olarak şekillendirecek Hair Balm gibi bir ürün tercih edebilirsiniz.SICACIK kahveler, altın gibi parlayan bal tonları, çok sevdiğimiz koyu kurşuniler, kızılın en sevilen tonu Desert Red... Sonbaharda tüm griliğe inat saçlarınız parlasın istiyorsanız düzenli bakımı ihmal etmeyin. Saçınızdaki nemi koruyabilmek ve saçın iç dokusuna işleyebilen bitkisel özleri seçerek derinlemesine besleyebilmek saçının solmaması adına birincil hedefimiz. Bu konuda Hindistan cevizi yağı ve bal en başarılı içerikler, ayrıca E vitaminini de ihmal etmemek önemli. E vitamini hem saçta nemi saklamaya yarıyor hem de antioksidan etkisi ile gün boyu saçın bütünlüğünü bozarak solmaya ve kırılmaya neden olan serbest radikal hasarından koruyor. Söz açılmışken antioksidan içerikleri yani C vitamini, argan, jojoba ve nar çekirdeği yağı gibi özleri saç bakımında kullanmakta fayda var. Unutmayın en güzel renkler bile düzenli bakım uygulanmazsa kolayca solabilir. Solgun saçlar da sizi yorgun ve bakımsız gösterir.