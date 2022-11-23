Mercimekte Gluten Var Mı? Yeşil ve Kırmızı Mercimek Gluten İçerir Mi, Çölyak Hastaları Tüketebilir Mi?

Gluten araştırmalarının başında gelen mercimekte gluten var mı sorusu ise çölyak hastaları için önemli bir noktadır. Alışveriş raflarında karşınıza çıkan neredeyse her üründe "Gluten içerebilir." uyarısının bulunması, tam olarak hangi besinlerde gluten olup olmadığına dair kafa karışıklıklarına yol açabiliyor. Glutenli yiyecekler toplumun büyük bir kısmı tarafından tüketiliyor ama gluten hassasiyeti olan kişiler için seçenekler oldukça kısıtlı. Yeşil ve kırmızı mercimekte gluten var mı, çölyak hastaları tüketebilir mi? Detaylarıyla bu içeriğimizde.

Mercimekte Gluten Var Mı?

Doğada bulunan birçok gıda glutensiz olma özelliğine sahiptir ve mercimek glutensiz ürünler arasında yer alan ürünlerdendir. Çölyak hastalarının ya da gluten hassasiyeti olan kişilerin mercimeği öğünlerine eklemelerinde bir sakınca yoktur. Ama satın aldıkları ürünün içeriğine ve mercimeği pişirmeden önce güzelce yıkamaya dikkat etmelilerdir.

Yeşil Mercimek Gluten İçerir Mi?

Yeşil mercimekte gluten var mı diyorsanız gönül rahatlığı ile bu protein ve lif zengini baklagili tüketebilirsiniz. Ülkemizdeki birçok kişinin beslenme listesinde önemli bir yere sahip olan yeşil mercimekli tarifler diğer glutenli ürünler ile birlikte pişirilmediği sürece çölyak hastaları ve gluten hassasiyeti olan kişiler için son derece güvenilir bir üründür.

Yeşil mercimek, diğer tüm baklagiller gibi glutensiz bir doğal ürün çeşidini oluşturmaktadır. Bu sayede çölyak hastalığı ve gluten intoleransı gibi çeşitli otoimmün hastalıklara sahip kişiler tarafından da rahatlıkla tüketilebiliyor. Ancak üretim koşullarında oluşabilecek tüm olasılıklara ve çapraz bulaş riskine karşı, kuru yeşil mercimeği pişirmeden önce mutlaka bol su ile yıkayıp temizlemek gerekiyor.

Kırmızı Mercimek Gluten İçerir Mi?

Mercimekte gluten var mı araştırması yapanlar yeşil ve kırmızı mercimekte gluten var mı yok mu emin olmak istiyor. Çölyak hastalığı veya gluten hassasiyeti gibi rahatsızlıklara sahip olan kişiler mercimek tüketimi konusunda farklı çeşitlere yönelik bazı şüpheler duymaktadır. Fakat bu konuda endişelenmenize hiç gerek yoktur. Tıpkı doğal ve katkısız yeşil mercimekte olduğu gibi kırmızı mercimekte de gluten bulunmamaktadır. Yapısında bulunan magnezyum, demir, c vitamini, protein ve içeriğinde bulunan yüksek orandaki nişasta ile oldukça sağlıklı ve doyurucu bir gıda olan bu besini çölyak hastaları da diyet listelerine ekleyebilir. Ayrıca yine yeşil mercimekte olduğu gibi kırmızı mercimekte de olası ihtimalleri ortadan kaldırabilmek için tüketmeden önce bol su ile yıkama yapılması tavsiye ediliyor.