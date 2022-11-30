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Haberler Sağlık Haberleri 12 11 Tansiyon Normal Mi? 12’ye 11 Tansiyon Değeri Yüksek Mi, Düşük Mü, İyi Mi?
Giriş Tarihi: 30.11.2022 13:58 Son Güncelleme: 30.11.2022 13:58

12 11 Tansiyon Normal Mi? 12’ye 11 Tansiyon Değeri Yüksek Mi, Düşük Mü, İyi Mi?

Kalpten pompalanan kanın damarların duvarına uyguladığı basınca tansiyon denir. Bu nedenle tansiyon aynı zamanda kan basıncıdır. Peki 12 11 tansiyon nasıl? 12 11 tansiyon normal mi yoksa 12’ye 11 tansiyon yüksek mi? Çeşitli sebeplerden dolayı tansiyon değerleri kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Peki küçük tansiyon 11 olunca ne olur? Tansiyonla ilgili merak ettiklerinize yazımızdan ulaşabilirsiniz.

12 11 Tansiyon Normal Mi? 12’ye 11 Tansiyon Değeri Yüksek Mi, Düşük Mü, İyi Mi?

Tansiyonunuzu evde kendiniz tansiyon cihazınızla ölçebilirsiniz. Ölçtükten sonra çıkan 12 11 tansiyon normal mi? Tansiyonunuzu kendiniz evde ölçseniz de yüksek ya da düşük çıkması halinde bir sağlık kuruluşuna başvurmalısınız. 12 11 tansiyon nasıl, küçük tansiyon 11 olunca ne olur sorusu bu sebeple yanıt arar. Tansiyon değerleri kalp damar rahatsızlıkları ile ilgili olarak bize ipucu verir. Bu yüzden tansiyonuz 12 11 çıktığında 12'ye 11 tansiyon yüksek mi diye merak edebilirsiniz. Peki tansiyon 12 11 ne demek? Cevabı yazımızda!

12 11 Tansiyon Normal Mi, Yüksek Mi?

Tansiyonunuzu ölçtükten sonra 12'ye 11 sonucunu gördünüz. Bu durumda büyük tansiyonunuz normal aralıkta demektir. Ancak küçük tansiyonunuz normal değerlerin üzerindedir. Baş ağrısı, halsizlik, çarpıntı, aşırı terleme, kulaklarda uğultu hissi ve çınlama, uzuvlarda şişlik, burun kanaması, sık gelen idrar gibi belirtileriniz varsa en kısa sürede bir sağlık kuruluşuna gitmeniz gerekmektedir.

Normal Tansiyon Değerleri Nedir?

Sağlıklı bir bireyde büyük tansiyon 90/120 mmHg aralığındaysa normal olarak ifade edilir. Küçük tansiyon ise 60/80 mmHg aralığında normal kabul edilir. Ancak tansiyon da kişiden kişiye değişebilir. Yani normal değerlerin üstünde ya da altında olan tansiyonunuz sizin için normal olabilir. Ancak bu konuda en sağlıklı sonuç için mutlaka sağlık kuruluşlarına başvurmalı ve uzmanlardan bilgi almalısınız. Aksi halde ciddi sağlık problemleri ile karşılaşabilirsiniz.

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12 11 Tansiyon Normal Mi? 12’ye 11 Tansiyon Değeri Yüksek Mi, Düşük Mü, İyi Mi?
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