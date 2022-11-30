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Haberler Sağlık Haberleri 13 10 Tansiyon Normal Mi? 13’e 10 Tansiyon Değeri Yüksek Mi, Düşük Mü, İyi Mi?
Giriş Tarihi: 30.11.2022 14:17 Son Güncelleme: 30.11.2022 14:25

13 10 Tansiyon Normal Mi? 13’e 10 Tansiyon Değeri Yüksek Mi, Düşük Mü, İyi Mi?

13 10 Tansiyon normal mi sorusu tansiyonunu ölçüp bu sonucu gören kişilerin akıllarına takılan bir sorudur. Özellikle son dönemde artış gösteren tansiyon hastaları sayısı nedeni ile arada bir tansiyon ölçüp tansiyon seviyesini takip etmek oldukça önemlidir. Bu bağlamda 13'e 10 tansiyon yüksek mi, 13 10 tansiyon nasıl soruları da sağlık açısından önem taşımaktadır. Bu yazımızda sizler için merak edilen bu soruların yanıtlarını derledik.

13 10 Tansiyon Normal Mi? 13’e 10 Tansiyon Değeri Yüksek Mi, Düşük Mü, İyi Mi?

Tansiyon hastalığı günümüzde oldukça artmış ve çağın en önemli hastalıkların birisi haline gelmiştir. Bu nedenle insanlar hem arada önlem olması için hem de bazen kendilerini kötü hissettikleri zaman tansiyonlarını ölçerler. Tansiyonu 13 10 olarak çıkan birisi de 13'e 10 tansiyon yüksek mi, küçük tansiyon 10 olursa ne yapılır, 13 10 tansiyon normal mi sorularının yanıtlarını merak eder. İşte tansiyonun 13 10 olmasının detayları…

13 10 Tansiyon Normal Mi?

Tansiyon, insanın kanının damarlarına yaptığı basıncı ifade eden bir terimdir. Kanın damarlara fazla basınç uygulaması yüksek tansiyon olarak adlandırılır ve belirtileri; baş ağrısı, çarpıntı, aşırı terleme, kulaklarda uğultu ve burun kanaması şeklindedir. Kanın damarlara az basınç yapması ise düşük tansiyon olarak adlandırılır ve belirtileri; baş dönmesi, yorgunluk, sersemlik ve bulantı şeklindedir. Normal tansiyon aralığı; büyük tansiyon 10-12 küçük tansiyon 6-8 olsa da optimal tansiyon değeri 12-8 şeklindedir.

Tansiyonun 13 10 olması da bu değerlerden yüksek olduğu için, 13'e 10 tansiyon yüksektir yorumu yapılabilir. Bu gibi bir durumda doktora danışmak oldukça önemlidir.

Küçük Tansiyon 10 Olursa Ne Olur?

Küçük tansiyonun optimal değer aralığı 6-8 olarak belirtilmiştir. Eğer küçük tansiyon bu değerlerden düşükse tansiyon düşmüştür, değerlerden yüksekse tansiyon yükselmiştir. Küçük tansiyon değerinin 10 olması da yüksek tansiyon belirtisi olarak karşımıza çıkar. Bu durumda doktora gidilmesi gereklidir.

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13 10 Tansiyon Normal Mi? 13’e 10 Tansiyon Değeri Yüksek Mi, Düşük Mü, İyi Mi?
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