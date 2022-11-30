13 6 Tansiyon Normal Mi? 13’e 6 Tansiyon Değeri Yüksek Mi, Düşük Mü, İyi Mi?

13 6 tansiyon normal mi sorusuna cevap arayan kişiler, genellikle tansiyon rahatsızlığından şikayet eden kimseler olarak bilinmektedir. Bu sebeple özellikle tansiyon ölçümleri sonucunda, internet üzerinden tansiyon 13 6 ne demek sorusunun cevabı aranmaktadır. Genellikle küçük tansiyonun 6 çıkması kişiye göre değişkenlik göstererek normal sayılsa da, bazıları için düşük sayılabilmektedir. Peki bu sonuç ile küçük tansiyon 6 olursa ne yapılır? İşte detaylar...

13 6 Tansiyon Normal Mi?

Hamilelik, ileri yaş durumu, aşırı tuz tüketimi, şeker hastalığı, böbrek hastalıkları, sağlıksız ve dengesiz beslenme, az su tüketimi, uykusuzluk ve genetik faktörler gibi etkenler ile birlikte çeşitli olumsuz durumlar tansiyon rahatsızlığını tetikleyebilir ve şiddetini artırabilir. Bu sebeple kişilerin tansiyon problemlerinin önüne geçmesi için tüm bu olumsuz durumlardan sıyrılarak, yaşam standartlarını değiştirmesi gerekmektedir. Tansiyon değerleri kişiden kişiye farklı sonuçlar vererek, kişiye göre normal veya riskli anlamda ifade edilse de, tansiyon ölçümlerinde 13 6 tansiyon değerleri ile karşılaşan kişiler için bu değerler normal sayılmaktadır.

13'e 6 Tansiyon Değeri Yüksek Mi, Düşük Mü?

Bilinene göre küçük tansiyonun 13 6 değerinde görünmesi normal kabul edilebilir, fakat en sağlıklı tansiyon değerinin 12-8 olduğu varsayılır ise, ulaşılan 13'e 6 tansiyon değeri düşük olarak kabul edilebilir. Bu durumda unutulmaması gereken en mühim bilgi ise, tansiyon değerlerinin normal sonuçlarının kişiden kişiye farklılık gösterebildiğidir. Yine de tansiyon düşüklüğü için 13'e 6 tansiyon değeri yerine, 5'e 3 tansiyon değerinin düşük olduğunu söylemek en doğrusu olacaktır.

13'e 6 Tansiyon Değeri İyi Mi?

En doğru ve genel olarak kabul edilen tansiyon değerleri; Normal: 12-8, Yüksek: 13.5-8.5 üstü, Düşük: 10-6 aşağısı olarak ifade edilmektedir. Bu değerler göz önünde bulundurulduğu taktirde 13'e 6 tansiyon değerleri normal sayılabilir ve iyi olarak kabul edilebilir. Yine de bu durumda tansiyon değerleri 13'e 6 görünen kişilerin bol su tüketiminde ve dinlenmelerinde fayda vardır.