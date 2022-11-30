15 12 Tansiyon Normal Mi? 15’e 12 Tansiyon Değeri Yüksek Mi, Düşük Mü, İyi Mi?

15 12 tansiyon normal mi sorusuna cevap aranırken küçük bir araştırma ile merakınızı giderebilirsiniz. 15 12 tansiyon nasıl araştırmasında öncelikle normal tansiyon aralığının ne olduğu bilinmelidir. Bu sayede söz konusu tansiyon aralığı ile ilgili kıyaslama yapabilirsiniz. Tansiyonun fiziksel etkileri de çok önemlidir. Bu nedenle küçük tansiyon 12 olunca ne olur konusu da çok önemlidir. Tansiyon 15 12 ne demek ve 15'e 12 tansiyon yüksek mi sorularının cevapları yazımızın devamında.

15 12 Tansiyon Normal Mi?

15'e 12 tansiyon seviyesi oldukça yüksek bir tansiyon seviyesidir. Kişinin olması gereken normal tansiyon seviyesi 12'ye 8 aralığıdır. Yani kalbin kan pompaladığı andaki kan basıncının 120 mm Hg, kanın durgun anındaki basıncının ise 80 mm Hg seviyelerinde olması esastır. Bu tansiyon seviyesinden sapma ne kadar fazla ise tansiyon dengesizliği de o kadar fazladır. 15'e 12 tansiyon aralığında da özellikle küçük tansiyonun, yani kanın durgun seviyedeki basıncının çok yüksek olduğunu söyleyebiliriz.

Küçük Tansiyon 12 Olunca Ne Olur?

Küçük tansiyon 120 mmHg'ya kadar yükseldi ise küçük tansiyon çok fazla yükselmiş demektir. Bu durumda kişide baş dönmesi ya da mide bulantısı gibi fiziksel etkiler görülebilir. Tansiyonun bu denli yükselmesi durumunda kişinin derhal en yakın sağlık kuruluşuna müracaat etmesi gerekir. Gerekli tetkikler yapıldıktan sonra kişinin tansiyon seviyesinin normale düşürülmesi amaçlanır.

Tansiyon ciddi bir sağlık sorunudur. Bu nedenle konunun önemsenmesi ve düzenli kontrollerin yapılması gerekir. Sık sık tansiyon dengesizliği yaşayan kişilerin evinde tansiyon aleti bulundurması tavsiye edilir. Bu cihazlar ile sık sık tansiyon ölçümü yapılabilir. Tansiyonun çok fazla yükselmesi ya da düşmesi durumunda sağlık kuruluşuna müracaat edilebilir.