15 13 Tansiyon Normal Mi? 15’e 13 Tansiyon Değeri Yüksek Mi, Düşük Mü, İyi Mi?

15 13 tansiyon normal mi sorusu araştırılırken bilimsel çalışmalardan istifade edilebilir. Söz konusu araştırmalarda 15 13 tansiyon nasıl konusunda tatmin edici bilgilere ulaşabilirsiniz. Küçük tansiyon 13 olunca ne olur sorusu da merak edilenler arasındadır. Bu sayede tansiyon dengesizliğinde ne yapmanız gerektiğini bilirsiniz. Tansiyon 15 13 ne demek ve 15'e 13 tansiyon yüksek mi sorularının cevapları yazımızın devamında.

15 13 Tansiyon Normal Mi?

15'e 13 tansiyonun normal mi olduğunu tespit etmek için öncelikle normal tansiyon seviyesinin ne olduğunun bilinmesi gerekir. Dünya Sağlık Örgütü ve tıp alanındaki çeşitli araştırmalar incelendiğinde sağlıklı bir insanın normal tansiyon seviyesi 12'ye 8'dir. Bu sayısal değerlerin ilki büyük tansiyon, ikincisi ise küçük tansiyondur.

15'e 13 tansiyon değerlerine bakıldığında büyük tansiyonun yüksek, küçük tansiyonun ise çok yüksek olduğu tespiti yapılabilir. Bu tansiyon seviyesine sahip olan kişinin vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna gitmesi gerekir. Söz konusu tansiyon seviyesi, serum ya da enjektör ile tıbbi müdahale yapılacak kadar yüksektir.

Küçük Tansiyon 13 Olunca Ne Olur?

Küçük tansiyon, durgun kanın basıncını ifade eder. Küçük tansiyonun 13 olması da kişinin durgun kan basıncının 130 mm Hg'ya kadar yükseldiğini gösterir. Bu durumda beyin kanamasına kadar giden olumsuz sonuçlar doğabilir. Tansiyonun bu denli yükseldiği, kişideki mide bulantısı ya da baş dönmesi gibi durumlarla kendini gösterir. Bahse konu olumsuzluklarla karşılaşmamak adına, bu tansiyona sahip olan kişilerin vakit kaybetmeksizin hastaneye müracaat etmesi gerekir. Gerekli tıbbi müdahaleler ile tansiyon normal seviyesine düşürülecektir. Doktor muayenesi ve gerekli tetkiklerden sonra tansiyon ilacı kullanımına da başlanabilir. Düzenli ilaç kullanımı ile tansiyon seviyesi normal aralıkta tutulacaktır.