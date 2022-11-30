8 3 Tansiyon Normal Mi? 8’e 3 Tansiyon Değeri Düşük Mü, Yüksek Mi, İyi Mi?

8 3 tansiyon normal mi sorusunun cevabını en iyi şekilde araştırmak için bilimsel kaynakları kontrol etmeniz gerekir. Bu kaynaklardan yararlanarak 8 3 tansiyon düşük mü ya da 8 3 tansiyon nasıl sorusuna cevap bulabilirsiniz. Küçük tansiyon 3 olunca ne olur sorusu da araştırılması gerekenlerden biridir. Tansiyon 8 3 ne demek ve küçük tansiyon 3 olursa ne yapılır sorularının cevapları yazımızın devamında.

8 3 Tansiyon Normal Mi?

8'e 3 tansiyon seviyesinin normal olup olmadığına karar vermek için normal tansiyonun hangi aralıkta olması gerektiği bilinmelidir. Bu kapsamda belirlenen büyük tansiyonun 12, küçük tansiyonun ise 8 olması gerekir. Büyük tansiyonun 13,5 seviyesinin üzerinde, küçük tansiyonun ise 8,5 seviyesinin üzerinde olması halinde kişinin tansiyonu yüksek demektir. Büyük tansiyonun 10, küçük tansiyonun da 6'dan küçük olması halinde de kişinin tansiyonu düşük demektir. Bu durumda 8'e 3 tansiyonun oldukça düşük bir tansiyon olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Küçük Tansiyon 3 Olunca Ne Olur?

Tıp literatüründe düşük tansiyon hipotansiyon, yüksek tansiyon ise hipertansiyon olarak adlandırılır. Küçük tansiyonun 3 seviyesine kadar düşmesi halinde kişinin hipotansiyon durumu söz konusudur. Kişinin tansiyonu özellikle ateşli hastalıklar, salgı bezi bozuklukları ve büyük kanamalardan sonra düşer. Bazı kadınların regl döneminde ya da fazla terleme halinde de tansiyon düşüklüğü görülebilir. Ayrıca kişinin ani sinirlenmelerinde de tansiyon düşebilir.

Kişinin küçük tansiyon seviyesinin 3'e kadar düşmesi halinde baş dönmesi, halsizlik ya da mide bulantısı gibi durumlar söz konusu olabilir. Bu denli düşük tansiyona sahip olan kişinin derhal en yakın sağlık kuruluşuna gitmesi gerekir. Yapılan tıbbi müdahale sonunda tansiyon yükselecek ve kişi normal tansiyon seviyesine kavuşacaktır.