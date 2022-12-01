10 8 Tansiyon Normal Mi? 10’a 8 Tansiyon Değeri Düşük Mü, Yüksek Mi?

Kalp ve beyin sağlığını tehdit eden bir sağlık sorunu olan 10 8 tansiyon normal mi sorusuna yanıt arayanlar bulunur. Yüksekliği ayrı, düşüklüğü ayrı bir tehdit oluşturan 10 8 tansiyon düşük mü diye araştıranlar vardır. Çeşitli belirtilere sahip kişiler, 10 8 tansiyon nasıl diye sorar. Büyük tansiyon ayrı bir değeri işaret ederken, küçük tansiyon 8 olunca ne olur diye araştıran hastalar bulunur. Peki tansiyon 10 8 ne demek ve ne anlama gelir? Tehlikeli midir?
Tansiyon, sadece ülkemizde değil dünyanın pek çok bölgesinde görülen bir sağlık problemidir. Kan basıncını ifade eden tansiyonun olması gereken normal değerleri, 12'ye 8'dir. Bu rakamlara yakın değerler, genel olarak ideal kabul edilir. Sistolik tansiyon büyük kan basıncı anlamına gelirken, diyastolik tansiyon küçük kan basıncıdır. Bu ikisi aynı anda yükselip çıkabilirken, biri yüksek biri düşük de olabilir.
Arterlerdeki kan basıncı yükselmeye başladığında arteriyel hipertansiyon meydana gelir. Büyük tansiyonda maksimum basınç 10 ile 14 olurken, küçük tansiyondaki minimum basınç ise 6 ile 8 arasındadır. Bu nedenle, 12'ye 8'lik değer normal kabul edilir. Yüksek tansiyon, kalp hastalığı, böbrek yetmezliği ve felç gibi rahatsızlıkların meydana gelmesine neden olan risk faktörlerinden biridir. Çoğunlukla ileri yaşla birlikte ortaya çıkar ve ayrıca kilo problemi olan insanlarda meydana gelme ihtimali yüksektir.
10'a 8 tansiyon ise genel olarak normale yakın kabul edilir. Fakat, ideal değerlerin biraz altındadır ve bazıları için düşük tansiyon belirtilerinin görülmesine neden olabilir. Küçük tansiyonun 8 olması ise normal olduğu anlamına gelir.
Yüksek tansiyon belirtileri arasında, baş ağrısı, baş dönmesi, kulak çınlaması, görme bozuklukları veya burun kanaması yer alır. Tansiyonun düştüğü durumlar ise en az yüksekliği kadar riskli kabul edilir. Böyle zamanlarda, durum daha vahim bir hale gelmeden hemen önlem alınmalıdır. Kan basıncı düştüğünde aşağıdaki durumlar meydana gelir.
Görmede bulanıklık
Yorgunluk hali
Baygınlık
Baş dönmesi
Mide bulantısı
Kan basıncının düşmesine neden olan en önemli etkenler arasında aşağıdakiler bulunur.
Vücutta meydana gelen sıvı kaybı
Düzensiz ve sağlıksız beslenme
Hareketsiz bir yaşam tarzı
Aşırı sıcak bir ortamda uzun süre bulunma
Kalp yetmezliği
Varis
Bazı ilaçların yan etkileri