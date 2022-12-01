10 8 Tansiyon Normal Mi? 10’a 8 Tansiyon Değeri Düşük Mü, Yüksek Mi?

Kalp ve beyin sağlığını tehdit eden bir sağlık sorunu olan 10 8 tansiyon normal mi sorusuna yanıt arayanlar bulunur. Yüksekliği ayrı, düşüklüğü ayrı bir tehdit oluşturan 10 8 tansiyon düşük mü diye araştıranlar vardır. Çeşitli belirtilere sahip kişiler, 10 8 tansiyon nasıl diye sorar. Büyük tansiyon ayrı bir değeri işaret ederken, küçük tansiyon 8 olunca ne olur diye araştıran hastalar bulunur. Peki tansiyon 10 8 ne demek ve ne anlama gelir? Tehlikeli midir?

10 8 Tansiyon Normal midir?

Tansiyon, sadece ülkemizde değil dünyanın pek çok bölgesinde görülen bir sağlık problemidir. Kan basıncını ifade eden tansiyonun olması gereken normal değerleri, 12'ye 8'dir. Bu rakamlara yakın değerler, genel olarak ideal kabul edilir. Sistolik tansiyon büyük kan basıncı anlamına gelirken, diyastolik tansiyon küçük kan basıncıdır. Bu ikisi aynı anda yükselip çıkabilirken, biri yüksek biri düşük de olabilir.

Arterlerdeki kan basıncı yükselmeye başladığında arteriyel hipertansiyon meydana gelir. Büyük tansiyonda maksimum basınç 10 ile 14 olurken, küçük tansiyondaki minimum basınç ise 6 ile 8 arasındadır. Bu nedenle, 12'ye 8'lik değer normal kabul edilir. Yüksek tansiyon, kalp hastalığı, böbrek yetmezliği ve felç gibi rahatsızlıkların meydana gelmesine neden olan risk faktörlerinden biridir. Çoğunlukla ileri yaşla birlikte ortaya çıkar ve ayrıca kilo problemi olan insanlarda meydana gelme ihtimali yüksektir.

10'a 8 tansiyon ise genel olarak normale yakın kabul edilir. Fakat, ideal değerlerin biraz altındadır ve bazıları için düşük tansiyon belirtilerinin görülmesine neden olabilir. Küçük tansiyonun 8 olması ise normal olduğu anlamına gelir.

Düşük ve Yüksek Tansiyon Belirtileri Nelerdir?

Yüksek tansiyon belirtileri arasında, baş ağrısı, baş dönmesi, kulak çınlaması, görme bozuklukları veya burun kanaması yer alır. Tansiyonun düştüğü durumlar ise en az yüksekliği kadar riskli kabul edilir. Böyle zamanlarda, durum daha vahim bir hale gelmeden hemen önlem alınmalıdır. Kan basıncı düştüğünde aşağıdaki durumlar meydana gelir.

Görmede bulanıklık

Yorgunluk hali

Baygınlık

Baş dönmesi

Mide bulantısı

Düşük Tansiyon Neden Olur?

Kan basıncının düşmesine neden olan en önemli etkenler arasında aşağıdakiler bulunur.

Vücutta meydana gelen sıvı kaybı

Düzensiz ve sağlıksız beslenme

Hareketsiz bir yaşam tarzı

Aşırı sıcak bir ortamda uzun süre bulunma

Kalp yetmezliği

Varis

Bazı ilaçların yan etkileri