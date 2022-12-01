11 3 Tansiyon Normal Mi? 11’e 3 Tansiyon Değeri Düşük Mü, Yüksek Mi, İyi Mi?

Hipertansiyon ve hipotansiyon rahatsızlığı olanlar normal seviyeleri iyi bilse de yeni öğrenenler, 11 3 tansiyon normal diye araştırır. 11 3 tansiyon düşük mü sorusu, özellikle yüksek tansiyonu olanlar için ürkütücü olabilir. Belirtiler herkeste aynı biçimde ortaya çıkmasa da 11'e 3 tansiyon yüksek mi diye soran tansiyon hastaları bulunur. Ülkemizde birçok kişi, 11 3 tansiyon nasıl ve küçük tansiyon 3 olunca ne olur diye sorar. Peki tansiyon 11 3 ne demek ve 11 3 tansiyon iyi mi? Normali nedir?

11 3 Tansiyon Normal midir?

Tansiyon hastalarının çoğu, 11'e 3 kan basıncının normal olup olmadığını öğrenmek ister. 12'ye 8'in ideal olduğu göz önüne alındığında, bu rakamların biraz düşük olduğu rahatlıkla görülebilir. Yüksek tansiyonunun aksine, düşük tansiyonu tanımlayan belli bir eşik değeri yoktur. Uzmanlar, teşhis koymak için semptomları ve ölçümler sonucunda çıkan rakamları baz alır.

Sistolik basınç 100 veya 90 mmhg'nin (milimetre cıva) altında olduğunda, düşük kan basıncından söz edilebilir. Böyle durumlarda, halsizlik, bayılma, bulanık görme, baş dönmesi ve konsantrasyon eksikliği meydana gelir. 11'e 3 ise çok olmasa da temelde düşük rakamlardır ve kişilerin bünyesine bağlı olarak farklı belirtiler ortaya çıkar.

Düşük Tansiyonun Nedenleri Nelerdir?

Tansiyon hastası olmayanların da sıklıkla karşılaştığı rahatsızlıklardan biri olan tansiyon düşmesinin temel nedenleri arasında aşağıdakiler bulunur.

Dehidrasyon (Sıvı kaybı, yeterli sıvı tüketmemek)

Antidepresan, anksiyolitik ve nöroleptik, nitrogliserin, diüretik ve kalp yetmezliğini tedavi etmek için kullanılan bazı ilaçlar

Alkol kullanımı

Yatakta uzun süreli immobilizasyon

Kalp veya damarlarda meydana gelen bir bozukluk (kalp rahatsızlığı, miyokard enfarktüsü, kalp yetmezliği, büyük ve çok sayıda varisli damar)

Diyabet

Parkinson gibi sinir sistemini etkileyen hastalıklar

Felç ve diğer dejeneratif hastalıklar

Uzun bir süredir alınan bir kortikosteroid tedavisine (kortizon) aniden son verilmesi