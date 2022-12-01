11 5 Tansiyon Normal Mi? 11’e 5 Tansiyon Değeri Düşük Mü, Yüksek Mi, İyi Mi?

Tansiyon, genetik yatkınlığın, çeşitli hastalıkların, yanlış beslenmenin neden olduğu bir hastalıktır ve 11 5 tansiyon normal mi diye araştıranlar vardır. 11 5 tansiyon düşük mü sorusuna cevap arayanlar, genellikle tansiyon şikayeti olanlardır. Yüksek veya alçak kan basıncı problemi, hayati risk oluşturan etkenlerdir ve insanların çoğu 11 5 tansiyon nasıl diye düşünür. Tansiyon 11 5 ne demek sorusu, özellikle kan basıncı düşenler için mühimdir. Peki 11 5 tansiyon iyi mi yoksa kötü müdür?

11 5 Tansiyon Normal midir?

Tansiyon, kan basıncı anlamına gelir ve kanın atardamara uyguladığı kuvvettir. Uzmanlara göre ideal tansiyon değerlerinin, 12'ye 8 olması gerekir. Birinci değer olan 12 sistolik kan basıncını, yani kalbin sol ventrikülüne kasılma aşamasında uygulanan maksimum basıncı ölçer. İkincisi değer olan 7 ise kalbin gevşeme evresi sırasındaki basınç olan diyastolik tansiyon anlamına gelir.

İkisi de ayrı bir öneme sahiptir. İlk rakam yüksek tansiyonun kaç olduğunu anlamayı sağlarken, ikinci rakam ise kalp ve damar sağlığı hakkında genel durum ile ilgili bilgi verir. Örneğin, 11'e 5 tansiyonunuz varsa, sistolik kan basıncı rakamı fena değildir. İdeal olan 12'nin biraz altındadır. 5 ise çok düşük bir rakamdır kalp ve diğer organlarda çeşitli problemlere yol açabilir.

Normal Kan Basıncı Nedir?

Uzmanlar, ideal bir sistolik tansiyonun 12 veya 13 olması gerekirken, ikincisinin ise 8 olması gerektiği konusunda hemfikirdir. Yüksek aralık göz önüne alındığında, hafif hipertansiyon 14/9'dan başlar. Hipotansiyon ise 10/6'dan başlar. Kan basıncının düşüklüğü gibi durumlarda vagal rahatsızlık yaşanması kuvvetle muhtemeldir. Çünkü kan artık beyne yeterince hızlı ulaşmakta sorun yaşar.