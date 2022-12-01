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Haberler Sağlık Haberleri 12 5 Tansiyon Normal Mi? 12’ye 5 Tansiyon Değeri Düşük Mü, Yüksek Mi, İyi Mi?
Giriş Tarihi: 1.12.2022 15:11 Son Güncelleme: 1.12.2022 15:11

12 5 Tansiyon Normal Mi? 12’ye 5 Tansiyon Değeri Düşük Mü, Yüksek Mi, İyi Mi?

12 5 tansiyon normal mi sorusu sıklıkla sorulan ve araştırılan bir konudur. 12 5 tansiyon düşük mü ya da 12’ye 5 tansiyon yüksek mi sorusu da merak edilenler arasındadır. 12 5 tansiyon nasıl merakınızı gidermek için öncelikle tıp alanındaki çalışmaları inceleyebilirsiniz. Küçük tansiyon 5 olunca ne olur veya tansiyon 12 5 ne demek sorularının cevaplarını sizler için araştırarak yazımızda derledik.

12 5 Tansiyon Normal Mi? 12’ye 5 Tansiyon Değeri Düşük Mü, Yüksek Mi, İyi Mi?

12 5 tansiyon normal mi sorusuna cevap bulmak adına DSÖ açıklamalarını da inceleyebilirsiniz. 12 5 tansiyon düşük mü sorusunun cevabını merak edenlerin sayısı da fazladır. 12'ye 5 tansiyon yüksek mi araştırması da yapılmıştır. 12 5 tansiyon nasıl sorusu için normal tansiyon aralığı baz alınmalıdır. Tansiyonun dengesizleşmesi durumunda fiziksel etkiler görülebilir. Bu nedenle küçük tansiyon 5 olunca ne olur sorusu aklınıza gelebilir. Tansiyon 12 5 ne demek sorusunun cevabı yazımızın devamında.

12 5 Tansiyon Normal Mi?

Tansiyonun ne olması gerektiği, kişinin bünyesine, fiziki şartlara, psikolojik duruma ve yaşanılan coğrafyaya göre değişir. Fakat Dünya Sağlık Örgütü tarafından, normal tansiyonla ilgili yapılan bir açıklama vardır. Bu kapsamda sağlıklı bir kişinin tansiyonunun 120 mm Hg-80 mm Hg olması gerekir. Bu sayısal değerlerin ilki büyük tansiyonu, diğeri ise küçük tansiyonu ifade eder. Bir kişinin tansiyonu 12-5 ise düşük tansiyonunun düşük aralıkta olduğunu söyleyebilir. Fakat kişinin düşük tansiyonla da sağlıklı şekilde yaşaması mümkün olabilir. Bu nedenle doktor muayenesi sonunda gerekli değerlendirme yapılmalıdır.

Küçük Tansiyon 5 Olunca Ne Olur?

Küçük tansiyonun düşük olması durumunda kişide baş dönmesi, mide bulanması gibi fiziksel etkiler görülebilir. Tıbbi anlamda ifade etmek gerekirse küçük tansiyonu düşük olan kişinin damar çeperlerindeki kanın dolaşıma dönüş yolunda düşük basınç sergilediğini söyleyebiliriz. Vücudun bir savunma mekanizması olarak da vücut tepki gösterebilir.

Tansiyonun belirlenen kabul aralığında olmaması halinde beyin kanamasına kadar giden ağır sorunlar söz konusu olabilir. Bu nedenle tansiyon sorunundan şüphelenilmesi halinde derhal doktor kontrolüne başvurmanız gerekir. Kendi evinizde bulunan bir tansiyon aleti ile de kendi tansiyonunuzu ölçebilirsiniz.

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12 5 Tansiyon Normal Mi? 12’ye 5 Tansiyon Değeri Düşük Mü, Yüksek Mi, İyi Mi?
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