12 8 Tansiyon Normal Mi? 12’ye 8 Tansiyon Değeri Düşük Mü, Yüksek Mi, İyi Mi?

12 8 tansiyon normal mi sorusunu araştırırken yaş gruplarına göre tansiyon aralığını da bilmeniz gerekebilir. Bu araştırma esnasında 12 8 tansiyon düşük mü sorusunun cevabını bulabilirsiniz. 12'ye 8 tansiyon yüksek mi sorusu da akla gelebilir. 12 8 tansiyon nasıl sorusunun cevabı ile ilgili çok sayıda araştırma yapıldığını söyleyebiliriz. Küçük tansiyon 8 olunca ne olur ve tansiyon 12 8 ne demek sorularının cevapları yazımızın devamında.



12 8 Tansiyon Normal Mi?



Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenen normal tansiyon oranı 12'ye 8'dir. Kişinin tansiyonunun bu seviyenin üstünde olması, hipertansiyon olarak isimlendirilir. Yani bu oranın üzerinde tansiyonu olan kişiler yüksek tansiyonlu olarak kabul edilir. Bu durumda doktor muayenesi durumunda kişinin tansiyon ilacı kullanarak tansiyonunu dengelemesi istenebilir.



12 8 Tansiyon Nasıl?



Tansiyonu ölçülen kişinin tansiyon seviyesinin 12-8 çıkması durumunda tansiyon seviyesinin uygun aralıkta olduğu kabul edilir. Belirlenen kabul oranının altında ya da üstünde tansiyon seviyesinde ise doktor kontrolü ve tıbbi müdahale gerekebilir.

Tansiyon, damar çeperlerindeki kan basıncıdır. Bu basıncın düşük ya da yüksek olması, kişinin sağlık sorunlarının oluşmasına neden olur. Baş dönmesi, mide bulanması ya da halsizlik gibi sağlık sorunları, tansiyon dengesizliğinin sonucu olabilir. Tansiyonun dengeli şekilde kalmasında bol bol su tüketimi çok önemlidir. Tansiyonu düşük çıkan kişiler tuz tüketip tansiyonun yükselmesi yoluna başvurabilir. Tam tersi durumda ise limonlu su içilerek tansiyon düşürülmeye çalışılabilir. Sorunun daha ileri boyutlarda olması halinde ise doktora başvurmanız gerekebilir.

Tansiyon hastaları, tansiyonun düşük ya da yüksek olmasından muzdarip olan kişilerdir. Bu düzensizliğin kronik hale gelmesi durumunda sürekli tansiyon ilacı kullanımı gerekebilir.