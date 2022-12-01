12 9 Tansiyon Normal Mi? 12’ye 9 Tansiyon Değeri Düşük Mü, Yüksek Mi, İyi Mi?

12 9 tansiyon normal mi araştırmasını yaparken her şeyden önce normal tansiyonun ne olduğunu bilmeniz gerekir. Bu araştırma sonunda 12 9 tansiyon düşük mü sorusunun cevabını bulabilirsiniz. 12'ye 9 tansiyon yüksek mi konusu da bu sayede netlik kazanır. 12 9 tansiyon nasıl araştırmasında öncelikle tıp alanında yapılan inceleme sonuçlarını baz almanız gerekir. Küçük tansiyon 9 olunca ne olur ve tansiyon 12 9 ne demek sorularının cevabı yazımızın devamında.

12 9 Tansiyon Normal Mi?

Tansiyon seviyenizin normal olup olmadığını anlamak için öncelikle olması gereken tansiyon seviyesinin bilinmesi gerekir. Bu kapsamda yapılan bilimsel araştırmalarda sağlıklı bir kişinin tansiyon seviyesinin 120 mmHg-80 mm Hg olması gerektiği belirtilmiştir. Ölçülen tansiyon sonucunda elde edilen değerler olması gereken aralıktan farklı ise tansiyonda bir dengesizlik var demektir. Normal tansiyon seviyesi baz alındığında 12'ye 9 tansiyonun normal kabul edilebilecek bir tansiyon ölçümü olduğunu söyleyebiliriz.

Küçük Tansiyon 9 Olunca Ne Olur?

Küçük tansiyonun 9 olması halinde küçük tansiyon normal seviyesinden yükseğe çıkmış demektir. Bu durumda genellikle kişinin fiziksel durumunda herhangi bir değişiklik söz konusu olmaz. Fakat kimi durumlarda mide bulantısı gibi sorunlar baş gösterebilir.

Tansiyonun dengesiz bir seyir alması halinde kişinin göstereceği tepki bünyeye göre değişir. Kimi bünyelerin tansiyona karşı direnci yüksektir. Kimi insanlar ise tansiyon dengesizliğinden hemen etkilenirler. Bu nedenle kişinin kendini tanıması ve tansiyon nedeniyle rahatsızlandığını bilmelidir. Rahatsızlığın ileri boyutlara ulaşması halinde doktora başvurmak gerekir. Doktorunuzun uygun görmesi halinde sürekli tansiyon ilacı kullanımı ile tansiyon sorununun üstesinden gelebilirsiniz. Bu kapsamda doktor değerlendirmesi esas alınmalıdır.