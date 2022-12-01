13 11 Tansiyon Normal Mi? 13’e 11 Tansiyon Değeri Yüksek Mi, Düşük Mü, İyi Mi?

Tansiyonlar çoğu zaman hastalık ya da stres tarafından tetiklenebildiği için insanlar çıkan sonuçları merak edip araştırabilmektedirler. Bunlardan biri de 13 11 tansiyon normal mi şeklinde karşımıza çıkan sorulardır. Eğer küçük tansiyon 11 olunca ne olur bilmiyorsanız ve tansiyon 13 11 ne demek diye merak ediyorsanız sizin için en doğru bilgileri araştırdığımız yazımızın detaylarına birlikte geçelim. 13'e 11 tansiyon yüksek mi? 13 11 tansiyon nasıl? İşte cevaplar.

13 11 Tansiyon Normal Mi?

Tansiyon, belli değer aralıklarında karşımıza çıkmaktadır. Normal yani ideal değerleri olduğu gibi düşük ya da yüksek değerleri de olabilmektedir. İdeal tansiyon olarak karşılaştığımız tansiyon büyük değerin 11 ile 14 arası olması küçük değerin ise 7 ile 9 arası olduğu tansiyondur. Bunun dışında kalan aralıklarda tansiyonun yüksek mi yoksa düşük mü olduğuna bakılır. Büyük değerin 13 küçük değerin 11 olduğu tansiyon ise yüksek tansiyon olarak adlandırılmaktadır. Her ne kadar normal değerlere yakın değerler olsa da en yakın sağlık kuruluşundan yardım almanız sağlığınız için çok daha iyi olacaktır.

Tansiyon 13 11 Ne Demek?

Tansiyonu ölçtüğünüzde eğer 13 11 değeri ile karşılaşıyorsanız bu yüksek değerin 13 düşük değerin 11 olduğu anlamına gelmektedir. Unutmamanız gereken nokta ise tansiyon değerlerinin kişiye göre değişiklik gösterdiği ve sağlık durumuna göre farklılaştığıdır.