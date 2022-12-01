13 3 Tansiyon Normal Mi? 13’e 3 Tansiyon Değeri Yüksek Mi, Düşük Mü, İyi Mi?

13 3 tansiyon normal mi diye merak ediyorsanız tıp alanında yapılan araştırma sonuçlarını inceleyebilirsiniz. Bu araştırma ile 13 3 tansiyon düşük mü ya da 13'e 3 tansiyon yüksek mi sorularına cevap bulabilirsiniz. 13 3 tansiyon nasıl araştırması sonunda kendi tansiyonunuzun da hangi aralıkta olduğunu bilebilirsiniz. Küçük tansiyon 3 olunca ne olur ya da tansiyon 13 3 ne demek ile küçük tansiyon 3 olursa ne yapılır sorularının cevabı yazımızın devamında.



13 3 Tansiyon Normal Mi?



Tansiyon ölçümü yapılırken küçük ya da büyük tansiyon kavramlarının kullanıldığını görürsünüz. Büyük tansiyon, kalbin kanı vücuda pompalarken kullandığı gücü ifade eder. Küçük tansiyon ise kan akışı bittikten sonra durgun kanın damarlara uyguladığı basınçtır.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenmiş normal tansiyon seviyesi 120-80'dir. Yani kişinin büyük tansiyonu 120 mmHg, küçük tansiyonu ise 80 mmHg olmalıdır. Bu değerlerin üzerindeki tansiyon yüksek, altındaki tansiyon ise küçük tansiyon olarak ifade edilir. 13 3 tansiyonun normal olduğunu söyleyemeyiz. Bu tansiyona sahip olan kişinin küçük tansiyonu çok düşüktür.



13 3 Tansiyon Nasıl?



130-30 mmHg basınca sahip olan kişinin derhal bir sağlık kuruluşuna müracaat etmesi gerekir. Yapılan tetkikler ile sorunun neyden kaynaklı olduğu tespit edilmeye çalışılır. Doktor muayenesi ve tetkiklerden sonra kişinin tansiyon ilacı kullanmasına karar verilebilir. Tansiyon ilacının düzenli olarak kullanılması halinde tansiyon sorunu çözülebilir. Tansiyonu 13 3 seviyesinde olan kişide baş dönmesi, mide bulantısı ve halsizlik gibi tansiyon ile ilgili belirtiler görülebilir. Bir kısım doğal yöntemler izlenerek de sorun çözülmeye çalışılabilir.