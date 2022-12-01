13 4 Tansiyon Normal Mi? 13’e 4 Tansiyon Değeri Yüksek Mi, Düşük Mü, İyi Mi?

13 4 tansiyon normal mi sorusuna tansiyon 13 4 ne demek ile cevap verilebilir. Her hâlükârda 13 4 tansiyon nasıl normal olmadığı, küçük değerle ilişkilidir. Tansiyonun normal değerden düşse de yeniden normale gelebilir. İşte tam bu alan da küçük tansiyon 4 olursa ne yapılır gibi tavsiye edinmek gerekebilir. Sağlık problemi yaşanacağından, küçük tansiyon 4 olunca ne olur konusunda, tavsiyeler yardımcı olacaktır. Tansiyon konusu hassastır ve ayrıntılı anlatılması gerekir. Yani 13 4 tansiyon düşük mü ve 13'e 4 tansiyon yüksek mi gibi konu başlıklarından hareket edilmelidir.

13 4 Tansiyon Normal Mi?

13 4 tansiyon için normallikten bahsedilemez. Çünkü tansiyonun büyük değeri 13'e çıkmıştır. Tansiyonun küçük değeri ise 4'e düşmüştür. Dolayısıyla tansiyonunu ölçen biri, 13'e 4 gibi bir tansiyon değeriyle karşılaşıyorsa yaşadığı bazı sağlık problemleri de vardır. Baş dönmesi, halsizlik gibi etkiler tansiyon düşüklüğüyle alakalıdır. 13'e 4 tansiyon bu sebeplerden normal değildir.

13'e 4 Tansiyon Değeri Yüksek Mi, Düşük Mü, İyi Mi?

13'e 4 tansiyon iyi bir tansiyon değildir. Normali 12 8 olan tansiyon değerinin, 13 4 değerlerine düşmesi problem teşkil eder. Bir insan için normal tansiyonu 12 8 olmalıdır. Bu nedenle 13 4 tansiyon değeri, normal değerden daha farklıdır. Küçük tansiyon düşmüş ve büyük tansiyon artmıştır. 13'e 4 tansiyon değerinin düşük tansiyon olduğu söylenebilir. Çünkü küçük değeri oldukça düşüktür.