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Haberler Sağlık Haberleri 13 9 Tansiyon Normal Mi? 13’e 9 Tansiyon Değeri Yüksek Mi, Düşük Mü, İyi Mi?
Giriş Tarihi: 1.12.2022 16:58 Son Güncelleme: 1.12.2022 16:58

13 9 Tansiyon Normal Mi? 13’e 9 Tansiyon Değeri Yüksek Mi, Düşük Mü, İyi Mi?

Sağlık terimlerinde “tansiyon” kavramı, damarların içinde bulunan bir sert basınç olarak tanı konulmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü vasıtasıyla bulgulara saptanılan normal olarak bilinen tansiyon değerleri aralığı 12/8 olması gerekmektedir. Fakat yüksek (büyük) tansiyonun 13, düşük (küçük) tansiyonun da 8’in üstünde olması hipertansiyon adı verilen hastalığın olarak karşımıza çıkmasına neden olmaktadır. Yaş skalası, cinsiyet farklılığı, ırk, fiziksel olaylar vb. sebepler kan basıncını belirlemektedir. Buna istinaden hipertansiyon hastalığı, kalp hastalığının en önem verilen ve en fazla meydana gelen durumu olarak bilinmektedir.

13 9 Tansiyon Normal Mi? 13’e 9 Tansiyon Değeri Yüksek Mi, Düşük Mü, İyi Mi?

13 9 tansiyon normal mi, küçük tansiyon 9 olunca ne olur, tansiyon 13 9 ne demek, 13'e 9 tansiyon yüksek mi? sorularının yanıtı, sağlıklı dinç bir bireyde doğru tansiyon ölçülmesi durumunda değerleri büyük (yüksek) tansiyon 120'den küçük ve düşük (küçük) tansiyon ise 80'den küçük olması olağandır. Eğer büyük veya küçük tansiyon 120/80 değerlerinin üzerinde olursa, bir hastalığın başlangıcı olarak adlandırılabilir. Bu nedenle herhangi bir belirti yaşandığında, uzman bir doktora başvurulmalıdır.

13'e 9 Tansiyon Değeri Yüksek Mi?

Kişinin kan basıncı, organlara kanın ulaşım yolunun yeterli olması ve hayati değer taşıyan fonksiyonların devamlı olması amacıyla çok önemli bir alandır. 13'e 9 tansiyon yüksek mi, küçük tansiyon 9 olunca ne olur? gibi soruları yanıtladık. Bunlar şu şekilde sıralanmaktadır;

  • Ense kısmından alına ulaşan şiddetli baş ağrısı

  • Kulakta çınlama meydana gelmesi

  • Vücuda gelen halsizlik

  • Kalp çarpıntısı

  • Yoğun terleme

13 9 Tansiyon Normal Mi?

13 9 tansiyon normal mi, 13'e 9 tansiyon yüksek mi sorularına en yeterli cevap, tansiyonun olması gereken aralık 12/8'dir. Yapılan çalışmalardan çıkan verilere göre, tansiyon 90/50 olduğu zaman büyük tansiyon diye söylenen değer 9, küçük tansiyon diye söylenen değer ise 5 olarak kabul edilmektedir. Birçok birey düşük tansiyon yüzünden zor anlar geçirmektedir. Düşük tansiyondan ürkülmemesi gerekir fakat tedbirde elden gitmemelidir. 13 9 tansiyon normal mi, 13 9 tansiyon nasıl? Sorularının cevabı şu şekildedir;

  • Bol su içilmelidir.

  • Tuz alımı az olmamıdır.

  • Uzun vakitler ayakta kalınmamalıdır.

  • Fitness gibi ağır sporlardan kaçınılmalıdır.

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13 9 Tansiyon Normal Mi? 13’e 9 Tansiyon Değeri Yüksek Mi, Düşük Mü, İyi Mi?
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