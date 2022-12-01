7 5 Tansiyon Normal Mi? 7’e 5 Tansiyon Değeri Düşük Mü, Yüksek Mi, İyi Mi?

7 5 tansiyon normal mi sorusuna yanıt ararken her zaman sağlık durumu ve yaş gibi unsurlar dikkate alınır. Böyle durumlarda birçok kişi tansiyon 7 5 ne demek konusunda hassasiyet göstermek durumundadır. Özellikle küçük tansiyon 5 olursa ne yapılır sorusu tüm tansiyon hastalarının yanıtını bilmesi gereken bir durumdur. 7'e 5 tansiyon değeri düşük mü, yüksek mi, iyi mi sorularını sizler için araştırdık ve paylaştık.

7 5 Tansiyon Normal mi?

Tansiyon atardamarların içerisinde bulunan kan basıncı olarak tanımlanır. Kalp kası kasıldığı zamanlarda burada atardamarlara doğru bir kan pompalaması gerçekleşir. Bu sırada ölçülen basınca sistolojik basınç adı verilir. Kalp kası gevşeme gösterdiğinde de kan damarda durur. Bu sırada ölçülen basınç da diastolik basınçtır. Tansiyon ölçümünde hem sistolik yani büyük hem de diyastolik yani küçük kan basınçlarına bakılmaktadır. Çok yüksek olan tansiyon değerleri de hipertansiyon olarak isimlendirilir.

Bu süreçte tansiyonun normal kabul edildiği, düşük ve yüksek kabul edildiği değerler vardır. Ancak bu süreçte tansiyon değerlerinde normal ya da büyük küçük tanımlaması yapılabilmesinde kişilerin yaşı önemli bir faktördür.

Tansiyon değerlerine bakıldığında normal tansiyon değerlerinde büyük tansiyon 12 küçük tansiyon ise 8 olarak kabul edilir. Eğer büyük tansiyon 13.5, küçük tansiyon da 8.5 üzerinde olursa yüksek tansiyon kabul edilir. Büyük tansiyon 10 ve küçük tansiyon da 6 altında ise düşük kabul edilir. Yani 7 5 tansiyon düşük tansiyon değerleri arasında yer alır.

7 5 Tansiyon Olursa Ne Yapılır?

Tansiyon değerleri 7 5 olan kişilerde tansiyon düşük kabul edilir. Böyle durumlarda dikkat edilmesi gereken birtakım faktörler vardır. Tansiyon değerleri 7 5 olan kişiler şunları yapmalıdır:

Bol su tüketilmelidir.

Tuz tüketimi biraz daha artırılabilir.

Uzun süre ayakta durulmamalıdır.

Sıcak ortamlarda durulmamalıdır.

Yastığın yükseltilmesi gerekir.

Ağır egzersizlerden kaçınılması önemlidir.

Bu uygulamalar ile tansiyon değerleri daha normal seviyeye çekilebilir. Ancak uzun süre tansiyon düşüklüğü yaşayan kişilerin uzman bir doktora görünmesi önemli detaylar arasındadır.