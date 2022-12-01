7 7 Tansiyon Normal Mi? 7’e 7 Tansiyon Değeri Düşük Mü, Yüksek Mi, İyi Mi?

7 7 tansiyon normal mi sorusuna cevap bulmak için öncelikle normal tansiyon aralığının bilinmesi gerekir. 7 7 tansiyon düşük mü diye merak ediyorsanız da aynı soru ile karşılaşırsınız. 7 7 tansiyon nasıl ya da küçük tansiyon 7 olunca ne olur soruları da merak edilenler arasındadır. Küçük bir araştırma ile tansiyon 7 7 ne demek sorusuna cevap bulabilirsiniz. Küçük tansiyon 7 olursa ne yapılır araştırması yazımızın devamında.

7 7 Tansiyon Normal Mi?

7'ye 7 tansiyonun normal olup olmadığının bilinmesi için öncelikle normal tansiyonun ne olması gerektiği bilinmelidir. Bu kapsamda yapılan bilimsel çalışmalar incelendiğinde kişinin normal tansiyon seviyesinin 12-8 olması gerektiği görülür. 7'ye 7 tansiyon ölçümü, normal tansiyon değerlerine göre değerlendirildiğinde, büyük tansiyon değerinin oldukça düşük olduğu, küçük tansiyonun ise kısmen düşük olduğu dikkat çeker. Bu nedenle söz konusu tansiyon seviyesi ölçülen kişinin doktora başvurması gerekir.

Küçük Tansiyon 7 Olunca Ne Olur?

Küçük tansiyonun 7 olması halinde kişide mide bulantısı, baş dönmesi ve halsizlik gibi sorunlar oluşabilir. Kişinin tansiyon seviyesinin doğal yollarla yükseltilmesi gerekir. Bunun için tuzlu su içilmesi doğal bir müdahale yöntemi olabilir. Kişinin tansiyonu belli bir süre kontrol edilerek sorunun kronik hale gelip gelmediği kontrol edilmelidir. Bu arada doktor kontrolüne gidilerek de soruna çözüm arayışında bulunulabilir. Doktorun gerek görmesi halinde düzenli tansiyon ilacı kullanımına da başlanabilir.

Sağlıklı bir kişinin normal tansiyon seviyesi ile ilgili belli bir standart belirlenmiş olsa da herkesin kendini sağlıklı hissettiği bir tansiyon seviyesi vardır. Bu nedenle tansiyonunuzun her zaman düşük ya da yüksek çıkması tansiyon hastası olduğunuz anlamına gelmez. Konu ile ilgili en doğru değerlendirme için doktorunuza başvuru yapabilirsiniz.