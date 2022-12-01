8 5 Tansiyon Normal Mi? 8’e 5 Tansiyon Değeri Düşük Mü, Yüksek Mi, İyi Mi?

Kansızlıktan su kaybına kadar çok farklı nedenlerden kaynaklanan hipotansiyonu olanlar, 8 5 normal mi diye endişelenir. Halsizlik ve bulanık görme sorunu yaşayanlar, 8 5 tansiyon düşük mü diye düşünür. 8 5 tansiyon nasıl diyenler, bunun geçici bir durum olabildiği gibi bazen de önemli sağlık sorunlarına işaret ettiğini bilmelidir. Küçük tansiyon 5 olunca ne olur diye soranların bir uzmana danışması faydalıdır. Peki tansiyon 8 5 ne demek küçük tansiyon 5 olursa ne yapılır? İdeali kaçtır?

8 5 Tansiyon Normal midir?

Kan basıncı düşüklüğü ya da diğer adıyla hipotansiyon, kalp tarafından pompalanan kanın atardamar duvarlarına uyguladığı basınçta meydana gelen düşüşü ifade eder. Tansiyon düşmesi, sistolik değer 10'dan az olduğunda, diyastolik değer ise 60'dan az olduğunda meydana gelen bir problemdir. Buradan anlaşılacağı üzere 8'e 5 tansiyon oldukça düşük bir seviyedir ve müdahale edilmediği takdirde daha büyük çaplı sorunlara neden olabilir.

Normal zamanlarda insan bedeni kan basıncını belirli bir seviyede tutar. Basınç yükselmeye başladığında, iç organlar ve damarlar zarar görebilir. Aynı zamanda, damarların yırtılmasına, iç kanamaya ve başka komplikasyonların ortaya çıkmasına neden olabilir.

Kan basıncı normalden daha düşükse, bu vücuttaki tüm organlara ulaşan kan ve oksijen miktarının yetersiz olduğu anlamına gelir. Hücrelerin yeterli oksijen ile besin almasını engeller. Vücuttaki toksinlerin atılamamasına neden olur. Hücreler ve organlar zarar görür. Düşük tansiyon, organlara yeterli kan akışını engellediğinden dolayı hayatı tehdit edici olabilir.

Tansiyon Düşüklüğüne Ne İyi Olur?

Ani bir tansiyon düşüklüğü esnasında yapılması gereken ilk şey hastanın bir yere oturmasıdır. Yeterli miktarda su ve meyve suyu tüketimi, kişinin kendine gelmesini sağlar. Fakat, kesinlikle alkollü içeceklerden uzak durulmalıdır. Hastanın, çok sıcak ortamlardan uzaklaşması gerekir. Hipertansiyonu olan kişiler, tuz alımını sınırlasa da su ve tuz alımı hipotansiyonu önleyebilir. Tüm bunların işe yaramadığı durumlarda, bir doktor veya eczacıdan tavsiye almak yararlı olur.