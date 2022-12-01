8 7 Tansiyon Normal Mi? 8’e 7 Tansiyon Değeri Düşük Mü, Yüksek Mi, İyi Mi?

Özellikle, ağır işlerde çalışanların başına gelen tansiyon düşmesi hakkında bilgi almak isteyenler, 8 7 tansiyon normal mi sorusuna yanıt arar. Tansiyon hastası olanlar ve düzenli ölçüm yapanlar, 8 7 tansiyon düşük mü diye korkabilir. 8'e 7 tansiyon yüksek mi diye düşünenlerin, bu rakamların neyi işaret ettiğini öğrenmesi gerekir. 8 7 tansiyon nasıl ve küçük tansiyon 7 olunca ne olur diye soranlar, belirtileri de bilmelidir. Tansiyon 8 7 ne demek ve küçük tansiyon 7 olunca ne yapılır?

8 7 Tansiyon Normal midir?

8'e 7 tansiyon düşük bir değer anlamına gelir. Fakat, burada diyastolik (küçük) tansiyon normal, ancak sistolik (büyük) tansiyon olması gerekenin çok altındadır. Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre yetişkin kadın ve erkeklerde normal kan basıncı değerlerinin 120/80 mmhg olması gerekir. Düşük arteriyel kan basıncı (hipotansiyon) ise 90/60 mmhg'nin altındaki değerleri kapsar. Bazı insanlar, genel olarak düşük kan basıncına sahiptir. Fakat bu, çoğunlukla büyük bir sağlık sorununa neden olmayan ve bu nedenle tedavi gerektirmeyen bir durumdur. Buna karşın, bu sağlık sorununu sık sık yaşamak ciddi hastalıklarla ilişkili olabilir. Ek olarak bazen hayati tehlike oluşturan semptomların ortaya çıkmasına sebebiyet verebilir.

Düşük Tansiyon Neden Olur?

Büyük tansiyonun düşmesinin en önemli nedenleri arasında, aşırı yorgunluğa neden olan fiziksel aktiviteler ve buna bağlı olarak vücudun yüksek miktarda su kaybetmesi, ishal, kusma, ani hareketlerde bulunmak, çeşitli kalp ve damar hastalıkları ilaçları, hamilelik, sık idrara çıkma, sıcaklığı çok yüksek bir ortamda olma, varis ve kalp yetmezliği, kansızlık (anemi), B12 ve folat gibi vitamin eksikliği vardır.