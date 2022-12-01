9 3 Tansiyon Normal Mi? 9’a 3 Tansiyon Değeri Düşük Mü, Kaç Olmalı?

Yaygın görüldüğü için 9 3 tansiyon normal mi yoksa değil mi diye düşünülür. Bu yüzden, 9 3 tansiyon düşük mü sorusuna yanıt arayanlar vardır. 9 a 3 tansiyon normal mi diye soranların, ideal oranlar hakkında fikri olmayabilir. Hastalar, 9 3 tansiyon belirtileri nelerdir diye sorar. Semptomların ortaya çıkmasıyla, 9'a 3 tansiyona ne iyi gelir diye merak edilir. Çeşitli sorunların ortaya çıktığı bir durum olan küçük tansiyon 3 olunca ne olur? Peki tansiyon 3'e düşerse ne olur ve tehlikeli mi?

9 3 Tansiyon Normal midir?

Tansiyon diğer adıyla arter basıncı, kalp tarafından damarlara pompalanan kanın atardamar duvarlarına uyguladığı basınç anlamına gelir. Kan basıncı, kanın tüm organlarda dolaşımını yani kan dolaşımını sağlayan bir kuvvet olarak bilinir. Sistolik kan basıncı en yüksek değer, diyastolik kan basıncı en düşük olmak üzere iki ayrı değerle belirlenir.

Kan basıncı (tansiyon) değerleri, birimi milimetre cıva (mmHg) olan iki sayı ile gösterilir.

En üstteki (en yüksek) rakam, kalbin kasılması sonucu ortaya çıkan basıncıdır= sistolik basınç

En düşük (en düşük) sayı, kalbin gevşemesi sonucu arterlere uygulanan kan basıncıdır= diyastolik basınç

Çoğu tansiyon hastası kişi 9'a 3 tansiyon değerleri normal mi diye sorar. Fakat cevap, hayırdır. Bu rakamlar düşük bir tansiyonu işaret eder. Değerlerin normal kabul edilmesi için büyük tansiyonun 12, küçüğünün ise 8 olması gerekir. Değerlerin düşük olması son derece tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Beyne ve kalbe yeterli oksijenin taşınmasını önleyerek inme gibi istenmeyen rahatsızlıklara sebebiyet verebilir.

Düşük Tansiyon Belirtileri Nelerdir?

Yukarıda belirtildiği üzere 9'a 3 rakamları, düşük bir tansiyon anlamına gelir. Tansiyonu düşen kişi, bunu vücudunda meydana gelen bazı semptomlar nedeniyle anlayabilir. Aşağıda bu belirtiler verilmiştir.

Halsizlik ve Yorgunluk

Sersemlik

Bulantı ve Kusma

Baş Dönmesi

Bayılma

Düşük Tansiyona Ne İyi Gelir?

Sağlık açısından son derece tehlikeli olan düşük tansiyon gibi durumlar yaşandığında, erken müdahale etmeyi sağlayan bazı yöntemler vardır. Bunlar, kısa vadede etkili sonuç almayı sağlar. Fakat, ileri seviyede bir düşüş yaşanırsa, mutlaka tıbbi müdahale yapılması gerekir.

Tansiyonu düşenlerin ilk etapta aşağıdakileri yapmaları gerekir.

Yüksek miktarda su içmelisiniz

Tuzlu gıdalar tüketmelisiniz

Oda sıcaklığı düşük olan bir yere geçmelisiniz

Yastığınızı yükseltmelisiniz

Kesinlikle ağır egzersizlerden uzak durmalısınız.