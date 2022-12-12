Hemoglobin (HGB) Nedir, Normal Değeri Kaç Olmalı? Kan Tahlili Sonucunda HGB Yüksekliği ve Düşüklüğü Neden Olur, Normal Değerleri ve Referans Aralığı Nedir?

HGB diğer ismi ile hemoglobin kırmızı kan hücrelerinde bulunan bir protein türüdür. Özellikleri sebebiyle vücudun birçok bölgesinin sağlığı açısından önemli bir kan değeri parametrelerinden birisidir. Kişinin yaşadığı rahatsızlığın sebebini saptamak yahut sağlık taraması yapılırken doktor tarafından istenilen rutin ama önemli testlerden birisidir.

HGB Nedir?

Hemoglobin yani HGB kemik iliğinde üretilen, kırmızı kan hücrelerinin içinde depolanan bir proteindir. Solunum yoluyla alınan oksijen hemoglobinlere tutunur ve bu yolla vücudun diğer dokularına taşınmış olur. Dokularda oluşan karbondioksit, oksijeni bırakan hemoglobine tutunur ve akciğerlere giderek vücuttan atılmış olur.

En açık ifade ile hemoglobin, vücuttaki oksijeni kan hücreleri yoluyla dokulara aktarır ve dönüş yolunda dokulardaki zararlı karbondioksiti alarak vücuttan atılmasını sağlar.

HGB Yüksekliği Ne Anlama Gelir?

Yapılan tam kan sayımı testi sonucunda kişinin yaş aralığında olması gereken HGB değerinden fazla HGB değeri çıkması durumudur. Kişide yüksek HGB oranı vücudun gerekenden fazla kırmızı kan hücresi ürettiği ve kanın fazla koyu olmasını işaret ediyor olabilir.

HGB Düşüklüğü Ne Anlama Gelir?

Tam kan sayımı testi sonucu HGB değerinin hastanın yaş aralığında olması gereken değerden düşük çıkması durumudur. Düşük HGB değeri çoğunlukla kişide anemi türlerinden birisinin var olduğunu işaret eder.

HGB Kaç Olursa Tehlikelidir?

HGB değeri düşük veya yüksek çıktığı zaman bazı durumlarda var olan sorunları işaret edebilir. Lakin HGB değerinin yaş aralığı ve cinsiyetlere göre farklı normal seviyeleri vardır.

Bu seviyelerin dikkate değer şekilde düşük veya yüksek çıkması doktor tarafından incelemeye alınır. HGB değerinin normal aralık seviyeleri yaş ve cinsiyete göre şöyledir;

Kadınlarda HGB, 1 desilitrede 12 il3 15 gr aralığında olmalıdır.

Erkeklerde HGB, 1 desilitrede 13,5 ile 17,5 gr aralığında olmalıdır.

Çocuklarda bu değer her yaş için ayrı aralıklarda seyreder.

HGB Yüksekliği Neyin Belirtisidir?

Kandaki hemoglobin seviyesinin yüksek olması bazı rahatsızlıkların sonucunda olabilir. Nadir görülen polisitemi hastalığının belirtilerinden olan HGB yüksekliği kişinin gereğinden fazla alyuvar ürettiğine ve kan yapısının kalın olduğunun işaretidir.

Bu durum kişide mevcut ise, kalp krizi ve beyin kanaması dolayısıyla felç gibi rahatsızlıkların yaşanmasına yol açabilir. Hemoglobin yüksekliği tedavi edilmediği durumlarda kişinin sağlığında hayatını ciddi anlamda etkileyen riskli problemler meydana gelebilir.

HGB Yüksekliği Belirtileri Nelerdir?

HGB yüksekliği mevcut kişilerde bir takım belirtiler olabilir. Bu belirtiler başka bir sebepten de kaynaklanıyor olabilir bu yüzden en sağlıklısı uzman hekimlere başvurulması ve doktorların tavsiyelerine uyum sağlamak olacaktır. HGB yüksekliği yaşayan kişilerdeki bazı ortak belirtileri şöyle sıralayabiliriz;