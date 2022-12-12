MCV Nedir? Kanda MCV Değeri Düşüklüğü ve Yüksekliği Ne Anlama Gelir, Normal Değerleri ve Referans Aralığı Nedir?

Açılımı Mean Corpuscular Volume olan MCV tam kan sayımı içerisinde yapılan kan tahlillerinden birisidir. Vücutta bulunan kırmızı kan hücrelerinin dokulara oksijen taşımasında sorumlu olan hücredir. MCV değerleriniz düşük, normal ve yüksek çıkabilmektedir. Hepsinin anlamları farklı olmaktadır. Genellikle MCV değerleri hakkında en bilineni ise anemi hastalığıdır. MCV düşüklüğü ve yüksekliği nedir? Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. MCV normal değerleri işte detaylar.

MCV DÜŞÜKLÜĞÜ

MVC düşüklüğü hücrelerin hacminin normalden daha az olması anlamına işarettir. Bu durum daha küçük hücre anlamına gelmekte ve oksijen daha az taşınmaktadır. MCV düşüklüğüne sebep olan hastalıkların başında:

Talasemi

Demir eksikliği

Kurşun zehirlenmesi

Kan kayıpları gelmektedir.

MCV YÜKSEKLİĞİ

MCV kan testinde değerlerin olması gerekenden daha yüksek çıkması, kırmızı kan hücrelerinin olması gerekenden daha büyük olduğunun göstergesidir. Ayrıca bu durum Macrocytosis (büyük hücreler) olarak da isimlendirilmektedir.

MCV NEDİR?

MCV tam kan sayımının parametrelerinden biri olarak bilinmektedir. MVC olarak bilinen bu değer, eritrosit olarak bilinen kırmızı kan hücrelerinin boyutu hakkında bilgi vermekte ve kırmızı kan hücreleri dokulara oksijen taşınmasında sorumlu olan hücreler olarak da bilinmektedir.

MCV NORMAL DEĞERLERİ

Kan tahlilinde MCV değeri yetişkin bir bireyde normal referans aralığı bir kan hücresi için 80 ila 100 fL, çocuklarda MCV değeri ise yaklaşık olarak 106 fL ve ayrıca 3 aylık bir bebekte MCV değeri ise 95 fL olması gerekmektedir.

MCV formülü: MCV = hematokrit (yüzde) x 10 / kırmızı kan hücresi sayısı (milyon / mm3 kan) şeklindedir. Bu formülü gerektiği durumda hekimler yapar. Ama günümüz teknolojisinde makineler otomatik sonuç vermektedir.