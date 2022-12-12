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Giriş Tarihi: 12.12.2022 10:31 Son Güncelleme: 12.12.2022 10:31

Lökosit (WBC) Nedir, Normal Değeri Kaç Olmalı? Kan Tahlili Sonucunda WBC Yüksekliği ve Düşüklüğü Neden Olur, Normal Değerleri ve Referans Aralığı Nedir?

İnsan vücudunun ve sağlığının en önemli yapı taşlarından olan hücrelerin eksikliği yahut yüksekliği önem arz eden durumlardan birisidir. Bu hücrelerden kan hücreleri ise vücudun tamamını ilgilendiren ve vücut sağlığının devamı için ehemmiyet taşıyan canlılardır. Bahsi geçen önemli kan hücrelerinden birisi olan WBC nedir, normal değeri kaç olmalı? Kan tahlili sonucunda WBC yüksekliği ve düşüklüğü neden olur? Bu soruların yanıtlarını ve daha fazlasını sizler için hazırladığımız yazımızda bulabilirsiniz.

Lökosit WBC Nedir, Normal Değeri Kaç Olmalı? Kan Tahlili Sonucunda WBC Yüksekliği ve Düşüklüğü Neden Olur, Normal Değerleri ve Referans Aralığı Nedir?

Kan vücudun beslenmesi, oksijenin taşınması, hormonların taşınması, vücuttaki su ve tuz oranının dengelenmesi bakımından oldukça önemlidir. Kan bütün bu işlevleri bünyesinde barındırdığı kan hücreleri ile yerine getirir. Bu kan hücrelerinden olan WBC diğer ismiyle lökosit hücreleri, bağışıklık sisteminin en önemli yapı taşlarından birisidir. Kişide lökosit düşüklüğü veya yüksekliği var olduğu zaman incelemeye alınmalı, sebepleri saptanmalıdır.

WBC Nedir?

WBC yani lökosit bağışıklık sisteminin en önemli yapı taşlarından birisi olan beyaz kan hücreleridir. Vücutta meydana gelen enfeksiyon veya farklı bir hastalığın daha en başında vücudu korumak için savunmaya geçen lökositler görevleri bakımından 5 ayrı tipte incelenirler;

  • Nötrofiller (NEU): WBC hücrelerinin yüzde 50 ile 70 arasında oranını oluşturan bu tür, bakteri ve mantarları tok etmek için enzimler üreterek onları sindirir.
  • Lenfositler (LYM): Kemik iliği tarafından üretilen bu hücreler, vücutta oluşan enfeksiyon yahut yabancı bir organizma varlığında lenfokin salgılayarak bağışıklık sistemi hücrelerini uyarır.
  • Monosit ve Makrofajlar: WBC hücrelerinin yaklaşık yüzde 8' ini oluşturur, bakterilere saldırır ve dokulardaki ölü hücreleri temizler.
  • Eozinofiller: Bu hücreler alerjik sebepli iltihaplanmalardan ve parazitlerden korur.
  • Bazofiller: WBC hücre tipinin en sayıda bulunan tipidir. Bu hücreler immünoglobin E antikoru üretme ve parazitleri öldürmek ile görevlidir.

WBC Yüksekliği Neden Olur?

Yapılan testler sonucu yüksek WBC değeri tıp dilinde lökositoz olarak adlandırılır. WBC değeri yüksek bile olsa tek başına değerlendirilmesi doğru olmayabilir.

WBC değeri ile birlikte alt tipleri olan nötrofil, lenfosit, bazofil, eozinofil ve monosit değerleriyle birlikte değerlendirilmeli incelemeye alınmalıdır. Genellikle WBC yüksekliğinin altında yatan rahatsızlıkları ve etkenleri şöyle sıralayabiliriz;

  • İltihaplı bağırsak hastalıkları
  • Anksiyete ve stres
  • Gebelik
  • Kronik böbrek yetmezliği
  • Lösemi
  • Mantar ve parazit varlığına bağlı enfeksiyonlar
  • Bağışıklık sistemi bozuklukları
  • Aşırı sigara tüketimi
  • Hormon bozuklukları

WBC kaç olursa tehlikelidir?

WBC değeri düşük veya yüksek çıktığı zaman bazı durumlarda var olan rahatsızlıkları işaret ediyor olabilir. WBC değer aralığı laboratuarlara göre farklılık gösterebilir.

Genellikle bir mikrolitre (mcL) kanda 4000 ile 10.000 mcL aralığından beyaz kan hücresi olması normal aralık olarak kabul edilir. Bu seviyelerin dikkate değer şekilde düşük veya yüksek çıkması doktor tarafından incelemeye alınır.

WBC Düşüklüğü Neden Olur?

Yapılan kan tahlili sonucunda WBC değerinin düşük çıkması durumuna tıpta lökopeni ismi verilir. Kemik iliğini direkt etkileyen bazı hastalıklar WBC değerinin düşmesine neden olabilir. WBC değerinin düşmesine sebep olan bazı rahatsızlıkları şöyle sıralayabiliriz;

  • Otoimmün rahatsılıklar
  • Kemik iliği kanserleri
  • Lupus
  • Aplastik anemi
  • Karaciğer hastalıkları
  • Dalak büyümesi
  • Brusella
  • Beslenme bozuklukları
  • Mantar ve parazitin sebep olduğu iltihaplanmalar
  • Romatizmal hastalıklare
  • Vitamin eksikliği
  • HIV ve AIDS virüsü

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Lökosit (WBC) Nedir, Normal Değeri Kaç Olmalı? Kan Tahlili Sonucunda WBC Yüksekliği ve Düşüklüğü Neden Olur, Normal Değerleri ve Referans Aralığı Nedir?
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